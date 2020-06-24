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【中美角力】楊蓬會細節曝光  蓬佩奧：中方不滿美售台F-16

國情動向 08:20 2020/06/24

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中美關係持續惡化之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷舉行閉門會議。這是兩人繼去年8月紐約閉門會議後，首次再舉行的面對面會談。

蓬佩奧今天接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時，被問到「楊蓬會」是否有觸及解放軍8月演習計劃，以及美國對此態度為何。日本共同社日前報道，解放軍8月擬在海南島南海區域，舉行設想奪取台灣東沙群島的大規模登陸演習。

蓬佩奧回應表示，他與楊潔篪在會中談論許多軍事活動議題。中方不滿美國國防部及美國海軍在印太區域行使自由航行權，美方則清楚表明未來會持續這麼做。

蓬佩奧指出，會中也談論台灣議題，雙方清楚了解彼此對對方行為的期待。蓬佩奧說，美國行政部門已收到軍售台灣F-16的通知，中方對此不滿，但他強調對台軍售「完全適當」，也與美國歷任政府對台作法一致。

美國國務院去年8月批准軍售台灣66架F-16系列戰機，軍購總額約80億美元；台灣軍方預估2027年可完成交機作業。在蔡英文總統5月20日第2任宣誓就職當天，國務院再宣布售台18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額1.8億美元。

責任編輯：鄧國強

國防 美國國務院 美國國防部 夏威夷 台灣 南中國海 美國 解放軍 中美關係 蓬佩奧

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