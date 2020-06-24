【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈

▲ 中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈

《華爾街日報》報道，美國總統特朗普近3年半前上任後，中國黨政關係良好的人士捐贈數十萬美元支持特朗普競選連任，企圖接近並可能影響當時剛入主白宮不久的特朗普。

報道指出，特朗普2017年1月上任初期，這些作為有助與中國國安單位關係密切的人士見到特朗普與所屬的共和黨高層，暴露出中國試圖打通美國政壇關節、蒐集美方高層情報、甚至可能影響華府決策的手段。隨著中美關係因貿易糾紛與新冠病毒疫情迅速惡化，爭取連任的特朗普近期不斷批評中國，中方人士企圖接近特朗普政府的工作似乎已停擺。

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報道稱，中方政治獻金大多在特朗普任期前半流向名為「特朗普勝利」（Trump Victory）募款委員會，只佔特朗普上任以來募得逾1.9億美元的一小部分。但在特朗普政府中國政策逐漸成形的2017年，中方政治獻金為數可觀。捐款的中方人士說，他們不代表中國政府行事，而是為經商等個人理由試圖接近特朗普。

其中一人是在加州創立華人特朗普助選團的王湉，2016年11月美國總統大選結束後，中國駐洛杉磯總領事館人員請求持有美國綠卡的王湉出馬，替中國向特朗普政府遊說。王湉隨後出任一家新設立的政府公關公司執行長，向「特朗普勝利」募款委員會捐贈15萬美元，並成為共和黨活動常客。王湉更自稱以打入特朗普陣營的機會，推銷美軍在南海部署是浪費錢的觀點。

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2017年5月，王湉獲邀出席共和黨全國委員會（RNC）在聖地牙哥舉辦的高層會議，多名與中國政府關係密切的人士一同參加，包括中國科學技術發展戰略研究院研究員趙剛、中國戰略文化促進會常務理事湯本。趙剛研究聚焦國家安全、科技外交等事務，與中共高層保持往來。湯本出身中國，擁有美國公民身分。

報道寫道，趙剛與另一名中國商人現身共和黨高層活動並不尋常，因法例規定不允許外籍人士在美國政黨委員會決策過程發揮作用。共和黨全國委員會堅稱，當年出席會議的中方人士與共和黨高層沒「有意義的互動」，但委員會仍已禁止他們參加日後其他活動，緊縮高層會議邀訪規定，並與王湉斷絕往來。會議結束後，他們在中國向解放軍退將羅援等中方政治人物簡報情況。

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2017年6月，「特朗普勝利」募款委員會收到湯本夫婦捐贈的30萬美元。這次捐款讓湯本得以出席在華府特朗普國際飯店舉辦的一場募款活動，帶領中方嘉賓會見特朗普。

湯本在中國社交媒體張貼他造訪白宮的照片，並寫道「中國人如果希望超越美國，就必須研究美國」。雖然聯邦法律禁止非美國公民或永久居民捐贈政治獻金，報道卻表示沒跡象顯示特朗普知道中方人士捐款支持他競選連任。

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責任編輯：游昊雲