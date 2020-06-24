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【長江三峽大壩】暴雨今達高峰　三峽大壩全面蓄洪防範險情（文字直播不斷更新）

社會熱點 10:45 2020/06/24

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長江中上游連日暴雨，中央氣象台預計今天降雨會達高峰，汛情不容樂觀，考驗長江三峽大壩防洪能力。中新社引述三峽集團指，因應嚴峻防洪形勢，三峽大壩水力發電站已全部開動運作，意味全面發揮攔洪蓄洪能力。

中新社報道，三峽集團公布指，截至周二（23日）10時，該集團長江幹流四座梯級電站——三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩水電站共82台機組實現2020年首次全開運行發電，總出力達3953萬千瓦時。

三峽集團公布全力發電　意味全力發揮蓄洪功能

報道指，今夏以來，面對嚴峻的防洪形勢，三峽集團長江電力嚴格執行國家防總、長江防總的調度指令，開展以三峽水庫爲核心的梯級水庫聯合調度，充分利用防洪庫容「攔洪蓄洪」能力，減緩洪峰，以保障長江流域防洪安全和人民群衆生命財產安全。

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三峽集團指，往後會繼續密切關注上游流域水雨情變化，根據水流量和用電需求，決定蓄洪發電工作。

央視新聞聯播周二晚上連續第2天報道，貴州至長江中下游地區豪雨不減，貴州、安徽中小型河川出現洪水及山洪爆發。中國中央氣象台持續發布暴雨黃色預警。

長江流域中上游連日降下豪雨，一些地區雨量及河川水位接連創下紀錄，造成災情。

央視新聞聯播　連續兩日報道汛情

根據報道，中央氣象台預測，這波降雨今天將進入過程最強的時間。而24日降雨帶將整體南移，安徽、江蘇、雲南、貴州等省降雨雖會減弱，但湖南、廣西、江西等省區仍將有豪雨。

報道指出，貴州省正經歷今年入汛以來最強的降雨，已正式啟動氣象災害暴雨2級應急響應。

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至於重慶市綦江區，1940年以來最大的洪水在周一（22日）晚間通過當地，水位周二（23日）上午退到警戒水位以下。

而在湖南省災情較嚴重的懷化市，已啟動防汛3級應急響應。當地目前已出現道路、房屋受損，為此緊急遷移6萬餘人；至於安徽多條河川水位超過警戒線，其中岳西縣更遭遇30年來最大降雨。

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責任編輯：鄧國強

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