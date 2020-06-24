【中美貿易戰協議】美財長：美企若在華不獲公平競爭 中美貿易或脫鈎

▲ 美財長：美企若不能在華有公平競爭 中美貿易或脫鈎

中美貿易戰繼續發酵，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）於當地時間23日接受霍士新聞訪問時提到，若美企不獲准在中國進行公平、平等競爭，中美貿易脫鈎或出現，這是美國總特朗普或考慮的事。姆欽強調，他非常期望中國能遵守首階段貿易協議的條款，大規模增買美國商品、能源和服務，而白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則稱，中國仍在履行貿易協議。

姆欽稱，如果美國可以平等方式與中國競爭，對於美國企業和工人而言都是一個巨大機會，皆因當地擁有龐大而增長的中產市場。但他指華府若無法公平參與，兩國經濟關係就會脫鉤。他有稱，將與其他國家一起，要求中國在應對疫情方面提供更大透明度。

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庫德洛：中國仍多方面履行貿易協議

另一方面，庫德洛稱中國仍在履行貿易協議，而且實際上正做得更好。他舉例，北京方面正在多個領域推進落實協議，不僅是大宗商品購買，儘管數量也在增加。而且還延續到知識產權盜竊問題，這是結構性問題之一。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）前一天「失言」，稱中美貿易協議「已結束」，其後澄清言論遭傳媒斷章取義，特朗普也說中美貿協如常執行。庫德洛稱：「納瓦羅在為總統努力工作。我想他口誤了，他隨後又糾正了。毫無疑問，貿易協議正在生效。」

值得注意，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）17日表示，中國自協議生效起已採購大約10億美元的美國棉花，較2017年的情況明顯更多，並指中國至今已經購買大約100億美元的產品。

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責任編輯：游昊雲

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