【孟晚舟案】引渡聽證會延至明年4月 康明凱妻籲中止引渡以利丈夫獲釋

加拿大卑詩省法院周二宣布，有關華為財務長孟晚舟從加拿大引渡至美國的聽證會將延期至明年4月末。

聽證會原定於10月總結。但受新冠疫情影響，代表聯邦政府的加拿大檢方和華為的律師同意將聽證會延期，並於周二獲得法官批准。

2018年12月，加拿大當局應美國要求在溫哥華國際機場逮捕了孟晚舟。美國指控孟晚舟涉嫌銀行欺詐，稱她在華為伊朗業務問題上誤導了匯豐。

孟一直在溫哥華接受居家監禁，正在反對被引渡至美國。

一位加拿大法官5月裁定，該案符合雙重犯罪標準，意味著孟晚舟被指控的罪名在加拿大和美國都是違法的，導致她提前獲釋的希望破滅。

與孟晚舟剩餘指控相關的聽證會——包括加拿大和美國政府在逮捕和要求引渡她的過程中濫用程序——將在2020年7月至2021年4月之間舉行。

康明凱妻要求司法部長介入 終止引渡程序

另方面，中國上周宣布正式起訴加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)及商人邁克爾（Michael Spavor），指他們涉及為境外刺探國家秘密等罪名。

據路透社，康明凱的妻子Vina Nadjibulla周二表示，加拿大司法部長應考慮介入孟晚舟引渡案，並將她釋放。「對康明凱來說，情況越來越糟，」她說。「他完全被切斷聯繫與外界隔絕。我們認為現在是考慮所有選擇的時候了。我們的時間不多了。」

她表示，終止引渡程序的選項是符合法治的，這能為解決康明凱和斯帕弗的問題打開空間。

加拿大司法部長辦公室未予置評。

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責任編輯：蒯宇澄

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