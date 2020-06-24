【中美角力】北斗衛星準確度超美國GPS  研發歷程與汶川慘痛經歷有關

中美角力之際，「北斗三號」全球衛星導航系統最後一顆組網衛星，昨成功發射，時間較原先預定早了半年完成。這象徵由中國自主研發的衛星導航系統，服務範圍將覆蓋全世界，有助中國在民用領域的全球衛星導航服務，與美國全球定位系統（GPS）競爭。

在北斗衛星的研發過程中，有一段慘痛經歷不得不提，那就是2008年汶川地震。

北斗是雙向定位系統 可準確傳達災區位置

綜合媒體報道，5月12日，地震發生後，重災區的通信完全中斷，獲得災區的第一手信息成了部署救災工作的頭等大事。然而當時的GPS無法滿足救災需求，因它是接收型無源定位系統，只能轉播信號，救災軍隊無法定位。而北斗是雙向定位系統，既能定位又能通信，能把自己的位置發出去，讓別人知道。

在距離地震發生5個半小時之後，首批武警官兵到達地震重災區，通過北斗衛星導航用戶終端機為災區發出了第一束急救電波。

北斗獨創的「短報文」功能讓它成了救災中重要的通信手段。「有了它，好似能用衛星通道發『微博』，除了能寫120字信息，還能顯示發布者位置。」一位北斗工程師表示，這意味着，即使在沒通信網絡的海洋、沙漠和野外，只要你有一台北斗終端，就有了生的希望。

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5月13日，又是一支攜帶了北斗終端機的部隊，從12：00開始，沿着馬爾康、黑水、理縣到汶川的317國道，以6km/h速度急行軍，進入汶川境內，一路將偵測到的災情準確發回了總部。後經軍方確認，這是震後指揮部首次獲知部隊距震中的準確位置，為軍隊準確進行救援工作提供了重要決策依據。

救災直升機全部加裝北斗系統

2008年5月31日，成都軍區某陸航團直升機在從汶川運送傷員和物資回成都的途中，突遇大霧不幸失事，機上人員全部遇難。事故發生後短短10天內，中國陸航部隊執行救災任務的超100架直升機全部完成北斗衛星導航終端加裝。

一位救災飛行員在事後接受採訪時表示，「有了北斗的支持，直升機飛行幾乎不受地形、時段和能見度影響，始終置於地面指揮系統全程監控引導下。」

北斗衛星定位系統，是從 55 顆衛星當中，選擇其中條件最佳的 35 顆來作定位。官媒表示，這樣的數量比起 GPS 系統的 31 顆還多。相關人士透露，在邊境、海上的巡邏等都有使用北斗。另外「一帶一路」沿途國家的基礎建設，也都有利用到北斗的定位服務。

就民間用途而言，準確度的水準最高，可計測到 10 公分單位。有消息指，在中國銷售的智慧型手機當中，7成以上可接收北斗訊號。

北斗完成後，中國在軍民雙方面將可加速脫離對美國的依賴。

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責任編輯：尹航

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