  • 32°C
香港時間 : 2020624日 (三) 14:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】北斗衛星準確度超美國GPS  研發歷程與汶川慘痛經歷有關

國情動向 12:39 2020/06/24

分享：

中美角力之際，「北斗三號」全球衛星導航系統最後一顆組網衛星，昨成功發射，時間較原先預定早了半年完成。這象徵由中國自主研發的衛星導航系統，服務範圍將覆蓋全世界，有助中國在民用領域的全球衛星導航服務，與美國全球定位系統（GPS）競爭。

在北斗衛星的研發過程中，有一段慘痛經歷不得不提，那就是2008年汶川地震。

北斗是雙向定位系統 可準確傳達災區位置

綜合媒體報道，5月12日，地震發生後，重災區的通信完全中斷，獲得災區的第一手信息成了部署救災工作的頭等大事。然而當時的GPS無法滿足救災需求，因它是接收型無源定位系統，只能轉播信號，救災軍隊無法定位。而北斗是雙向定位系統，既能定位又能通信，能把自己的位置發出去，讓別人知道。

在距離地震發生5個半小時之後，首批武警官兵到達地震重災區，通過北斗衛星導航用戶終端機為災區發出了第一束急救電波。

北斗獨創的「短報文」功能讓它成了救災中重要的通信手段。「有了它，好似能用衛星通道發『微博』，除了能寫120字信息，還能顯示發布者位置。」一位北斗工程師表示，這意味着，即使在沒通信網絡的海洋、沙漠和野外，只要你有一台北斗終端，就有了生的希望。

【中美角力】楊蓬會細節曝光  蓬佩奧：中方不滿美售台F-16

【中美角力】美再列4中國傳媒機構為外國使團 央視與環球時報上榜

【中美角力】美國要與中國脫鉤  京智囊提三條底線應對

【中美角力】休克療法之父：中美冷戰威脅經濟「甚於病毒」

5月13日，又是一支攜帶了北斗終端機的部隊，從12：00開始，沿着馬爾康、黑水、理縣到汶川的317國道，以6km/h速度急行軍，進入汶川境內，一路將偵測到的災情準確發回了總部。後經軍方確認，這是震後指揮部首次獲知部隊距震中的準確位置，為軍隊準確進行救援工作提供了重要決策依據。

救災直升機全部加裝北斗系統

2008年5月31日，成都軍區某陸航團直升機在從汶川運送傷員和物資回成都的途中，突遇大霧不幸失事，機上人員全部遇難。事故發生後短短10天內，中國陸航部隊執行救災任務的超100架直升機全部完成北斗衛星導航終端加裝。

一位救災飛行員在事後接受採訪時表示，「有了北斗的支持，直升機飛行幾乎不受地形、時段和能見度影響，始終置於地面指揮系統全程監控引導下。」

北斗衛星定位系統，是從 55 顆衛星當中，選擇其中條件最佳的 35 顆來作定位。官媒表示，這樣的數量比起 GPS 系統的 31 顆還多。相關人士透露，在邊境、海上的巡邏等都有使用北斗。另外「一帶一路」沿途國家的基礎建設，也都有利用到北斗的定位服務。

就民間用途而言，準確度的水準最高，可計測到 10 公分單位。有消息指，在中國銷售的智慧型手機當中，7成以上可接收北斗訊號。

北斗完成後，中國在軍民雙方面將可加速脫離對美國的依賴。

【北斗衛星】中國磨劍30年挑戰GPS　北斗衛星暗藏「抗美」戰略

北斗三號最後一顆組網衛星成功發射 提供全球導航服務（有片）

兩顆北斗導航衛星成功發射 年內覆蓋「一帶一路」國家

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
今日
【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
【長江三峽大壩】暴雨今最凶險　三峽大壩全面蓄洪應急（文字直播不斷更新）
今日
【長江三峽大壩】暴雨今最凶險　三峽大壩全面蓄洪應急（文字直播不斷更新）
【中美貿易戰協議】美財長：美企若在華不獲公平競爭 中美貿易或脫鈎
今日
【中美貿易戰協議】美財長：美企若在華不獲公平競爭 中美貿易或脫鈎
【孟晚舟案】引渡聽證會延至明年4月 康明凱妻籲中止引渡以利丈夫獲釋
今日
【孟晚舟案】引渡聽證會延至明年4月 康明凱妻籲中止引渡以利丈夫獲釋
軍事 軍事科技 全球定位 導航 美國 微博 地震 成都 中國 北斗

上一篇文章

【中歐會談】歐盟對華顯示強硬立場 門未關上仍有得傾

下一篇文章

【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】兩國舉行半日軍事會談　印度要求中國撤軍
【中印衝突】兩國舉行半日軍事會談　印度要求中國撤軍
【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
【博爾頓新書】特朗普十大罪狀曝光　「私慾凌駕美國利益」
【博爾頓新書】特朗普十大罪狀曝光　「私慾凌駕美國利益」
【中歐關係】歐盟警告中國：如不向歐洲企業開放經濟 損雙方關係
【中歐關係】歐盟警告中國：如不向歐洲企業開放經濟 損雙方關係
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美
【中美角力】美國要與中國脫鉤 京智囊提三條底線應對
【中美角力】美國要與中國脫鉤 京智囊提三條底線應對