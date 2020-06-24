【中美5G角力】美擬資助多國購非華為5G設備 或參與台積電設廠融資

▲ 美擬資助多國購非華為5G設備 或參與台積電設廠融資

中美科技戰持續，美國駐巴西大使Todd Chapman周二表示，華府準備幫助巴西和其他國家的電信企業融資，幫助其獲得非由「不可信」中資企業提供的5G技術。路透則引述負責人指出，華府為關鍵供應鏈回歸美國項目提供數百億美元規模的貸款，包括參與台積電（2330.TW）計劃在亞利桑那州建設新工廠的融資。

Chapman指出，中國電訊設備商華為在全球5G網絡建設中是不可信的合作方，而愛立信、諾基亞和三星則提供「適當的」5G技術，這些公司提供的5G技術充分保護信息、數據流和知識產權。因此，華府旗下的美國國際發展金融公司會幫助巴西和其他國家的電信企業融資，以令它們獲得「適當的」5G技術。

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此外，美國國際發展金融公司執行長Adam Boehler也表示，公司將為關鍵供應鏈回歸美國項目，提供數百億美元規模的貸款，包括與一些公司商談將個人防護設備、仿制藥和制藥原料等製造業務回流的事宜，而該機構還可能以120億美元，參與台積電（2330.TW）計劃在亞利桑那州建設新工廠的融資。

台積電是全球最大的代工芯片制造商，也是蘋果、高通和其他美國大型科技公司的主要供應商，參與台積電在美設新工廠的融資，具全球技術供應鏈從中國回歸的象徵意義。

美國國際發展金融公司於去年10月成立，旨在加強美國海外发展融資的努力，以抗衡中國的大規模「一帶一路」基礎設施倡議，但在特朗普總統根據《國防生產法》簽署了一項行政命令後，該機構於今年5月也開始為國內項目提供貸款。

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責任編輯：游昊雲

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