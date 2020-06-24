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【長江三峽大壩】央視直播史上最強暴雨下　長江多省水災險情（附直播連結）

社會熱點 13:20 2020/06/24

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【長江三峽大壩】史上最強暴雨今襲長江　央視直播多地水災險情（附直播連結）

內地南方多個省市持續暴雨成災，位於長江三峽大壩上下游的多個省區汛情加劇，中央氣象台預計，重慶、貴州等地暴雨今天（24日）進入高峰，降雨量恐破當地史上的6月極值。中央電視台直播災情，曝光幾個驚險畫面。

中央氣象台預報，長江中下游地區今輪暴雨，預計會持續到明天（25日），過程中，貴州南部、廣西中北部、湖南中南部、江西中北部、浙江中北部等地會出現大到暴雨、局地大暴雨。

而未來三天，華北、黃河及淮河流域北部等地，也將有明顯雷暴大風、甚至冰雹天氣。長江中上游等地區災情陸續曝光，央視直播拍下險情。

安徽六安：連續暴雨，東淠河一處壩堤潰口。

直播連結：https://bit.ly/2Nr0azG

安徽六安：連續暴雨，東淠河一處壩堤潰口。

湖南懷化：啓動防汛Ⅲ級應急響應，轉移6萬餘人

直播連結：https://bit.ly/387202l

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湖北咸寧：暴雨來襲，人員被困，消防緊急救援

直播連結：https://bit.ly/2VgaHSG

在貴州銅仁市，暴雨造成嚴重水浸，街道變成澤國。當地政府指，農貿市場被淹沒，積水由地勢較高的街道，沖向20米下的烏江，造成瀑布奇景。

暴雨亦引致山泥傾瀉，銅仁市附近的官舟隧道入口，一段道路遭山泥和混凝土中斷。桐梓縣發出二級防汛應急響應，截至目前至少3人於洪災中死亡。

貴州桐梓縣至少3人於洪災中死亡

暴雨持續之下，長江多條支流水位未見減退，流經貴州和重慶的烏江，當地政府發布今年第一號洪水警報，水電站增開閘口洩洪。

【長江三峽大壩】暴雨今最凶險　三峽大壩全面蓄洪應急（文字直播不斷更新）

【長江三峽大壩】何謂三峽大壩？世上最大水電站  改寫長江航運史

洪災亦影響四川省，阿壩州水資局發出第二高級別的洪水橙色預警，強調民眾要及時避險，多個水站水位迫近或超出警戒線。洪災即將抵達下游安徽等地，安徽有河流已經超出警戒水位。

內地今年已有190多條河流河水超出警戒線，三峽水庫區水位持續上漲，長江中上游和下游都出現極端暴雨，水利部表示，情況不容樂觀。

【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米

【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）

【長江三峽大壩】央視直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）

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責任編輯：鄧國強

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