【端午節】端午小長假遇上疫情　北京籲民眾非必要不出京

內地明天將開始為期三天的端午小長假，正值北京新冠肺炎疫情持續之際，官方呼籲，民眾非必要不出京，並規定需持健康綠碼及7日內核酸檢測陰性證明，方可進站乘車。

內地昨日（23日）新增新冠確診12宗，其中北京新增本土病例7宗，再次回落至個位數。

指處於疫情防控關鍵時期

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組昨晚召開專題會議指出，端午假期正值這次疫情防控的關鍵時期，疫情防控決不可掉以輕心，一刻也不能放鬆，要嚴格落實各項措施要求，嚴防疫情傳播風險，保持應有的生產生活秩序，讓市民群眾度過一個健康平安的端午假期。

會議強調，要嚴防假期人員聚集扎堆。公園、景區嚴格限流、預約、錯峰，加強巡查勸導。景區和圖書館、博物館、美術館等公共場所嚴格按30%限流。農家樂、鄉村民宿等要加強管理。農貿市場、菜市場和商超、餐飲等行業嚴格落實測溫驗碼、限流、「一米線」等措施，加強通風、消毒和清潔衛生。

會議強調，要堅持非必要不出京，民航、鐵路和公路檢查站加強檢查。公交、地鐵等公共交通要落實防疫措施，乘客佩戴口罩，錯峰乘車。

將監控新發地周邊客流情況

交通運輸部昨天明確要求，出京人員健康碼異常或未持7日內核酸檢測陰性證明的，禁止進站乘車。同時，指導各地交通運輸部門繼續暫停省際旅遊客運；嚴格查處非法營運行為，堅決防止旅客乘坐非法車輛進出北京。

此外，北京市交通委則發布出行提示，指受疫情防控升級和管控措施影響，預計市民出行將以市域內短途客流為主。公路、鐵路、民航等進出京客流量將有所降低；同時，受管控措施影響，高速公路進出京交通量預計較去年同期下降40%至50%。

交通部門指，地面公交方面，將嚴格執行滿載率不超過90%的標準要求，持續監控車輛滿載情況。同時，實時監控途經新發地周邊17條線路的客流及運行情況，繼續對周邊5條線路採取繞行、區間措施，並做好新發地人員返程運輸準備工作。軌道交通方面，嚴格控制地鐵滿載率不超80%。

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責任編輯：蒯宇澄

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