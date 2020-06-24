【港區國安法】駐英大使：滙豐太古等多間英國企業支持港區國安法

中國駐英大使劉曉明表示，中英關係當前一個突出問題是香港問題，批評英國一些人不時對香港事務指手劃腳，干涉中國內政，而他又指港區國家安全法立法得到香港絕大多數民眾擁護，亦得到滙豐、渣打、太古及怡和等英國企業支持。

批評英國一些人沉浸在「殖民時代」

中國駐英大使館刊登劉曉明昨日（23日）在英國議會跨黨派中國小組網絡座談會的主旨演講，劉曉明批評，英國仍有一些人沉浸在「殖民時代」，還不時對香港事務指手畫腳，干涉中國內政。中國全國人大審議香港國家安全法，一些人又頻頻惡言相向、說三道四，中方對此堅決反對。

劉曉明又說，維護國家安全是中央政府的首要責任，在任何國家都屬於中央事權，在英國和中國都一樣。因此中國全國人大依照憲法和基本法有關規定，以立法方式堵塞住香港國家安全的風險漏洞，合理合法，勢在必行。

他又說此次立法得到香港絕大多數民眾的擁護，得到匯豐、渣打、太古、怡和等英國企業的支持，亦得到世界上很多主持公道正義國家的讚賞和聲援。他指，英國在香港有30多萬公民、700多家企業，香港保持繁榮穩定不僅符合中國的利益，也符合英國的利益。他呼籲英國議員認清大局和大勢，客觀、公正、理性地看待香港國安立法。

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指華為問題關係到英國將中國看做夥伴還是對手

在華為問題上，劉曉明形容，這不是一個簡單的中國民營企業參加英國5G建設問題，而是英國如何看待中國的問題，是將中國看作夥伴，還是對手，甚至威脅。華為問題還關係到英國支持自由貿易和開放合作的國際形象、關係到中資企業及其他外資企業對英國的信心的問題。

他希望，英國從本國利益及中英關係大局出發，堅持獨立判斷和自主決策，繼續為包括華為在內的中資企業，在英國提供開放、公平、透明及非歧視的營商環境。

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劉曉明還提到，中英在人權問題上有分歧，指一些英國政客把人權問題政治化，搞「雙重標準」。他稱，任何國家的人權狀況都不是完美無缺的，都需要不斷努力改進。但搞「麥克風式外交」，無助於解決矛盾和分歧。中國願在平等和相互尊重原則基礎上，以開放、坦誠、包容、合作的態度與各方進行建設性對話，但堅決反對充滿傲慢與偏見的抹黑和指責。雙方應應用好中英人權對話機制，就共同關心的議題開展建設性對話。

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