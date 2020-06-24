  • 32°C
香港時間 : 2020624日 (三) 14:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】駐英大使：滙豐太古等多間英國企業支持港區國安法

國情動向 13:46 2020/06/24

分享：

中國駐英大使劉曉明表示，中英關係當前一個突出問題是香港問題，批評英國一些人不時對香港事務指手劃腳，干涉中國內政，而他又指港區國家安全法立法得到香港絕大多數民眾擁護，亦得到滙豐、渣打、太古及怡和等英國企業支持。

批評英國一些人沉浸在「殖民時代」

中國駐英大使館刊登劉曉明昨日（23日）在英國議會跨黨派中國小組網絡座談會的主旨演講，劉曉明批評，英國仍有一些人沉浸在「殖民時代」，還不時對香港事務指手畫腳，干涉中國內政。中國全國人大審議香港國家安全法，一些人又頻頻惡言相向、說三道四，中方對此堅決反對。

劉曉明又說，維護國家安全是中央政府的首要責任，在任何國家都屬於中央事權，在英國和中國都一樣。因此中國全國人大依照憲法和基本法有關規定，以立法方式堵塞住香港國家安全的風險漏洞，合理合法，勢在必行。

他又說此次立法得到香港絕大多數民眾的擁護，得到匯豐、渣打、太古、怡和等英國企業的支持，亦得到世界上很多主持公道正義國家的讚賞和聲援。他指，英國在香港有30多萬公民、700多家企業，香港保持繁榮穩定不僅符合中國的利益，也符合英國的利益。他呼籲英國議員認清大局和大勢，客觀、公正、理性地看待香港國安立法。

【港區國安法】歐盟領袖晤習李：實施港區國安法有非常負面後果（有片）

【港區國安法】新華社公布港區國安法草案主要內容（法工委說明全文）

指華為問題關係到英國將中國看做夥伴還是對手

在華為問題上，劉曉明形容，這不是一個簡單的中國民營企業參加英國5G建設問題，而是英國如何看待中國的問題，是將中國看作夥伴，還是對手，甚至威脅。華為問題還關係到英國支持自由貿易和開放合作的國際形象、關係到中資企業及其他外資企業對英國的信心的問題。

他希望，英國從本國利益及中英關係大局出發，堅持獨立判斷和自主決策，繼續為包括華為在內的中資企業，在英國提供開放、公平、透明及非歧視的營商環境。

【華為5G】英媒稱駐英大使曾私下警告英國 封殺華為將影響中企參與的建造項目

【中美5G角力】封殺華為嚇怕商界 英最大商會上書約翰遜促三思

劉曉明還提到，中英在人權問題上有分歧，指一些英國政客把人權問題政治化，搞「雙重標準」。他稱，任何國家的人權狀況都不是完美無缺的，都需要不斷努力改進。但搞「麥克風式外交」，無助於解決矛盾和分歧。中國願在平等和相互尊重原則基礎上，以開放、坦誠、包容、合作的態度與各方進行建設性對話，但堅決反對充滿傲慢與偏見的抹黑和指責。雙方應應用好中英人權對話機制，就共同關心的議題開展建設性對話。

【中美角力】回應中國戰狼外交 駐英大使：因為這個世界有狼

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

人權 內政 外交 政治 5G 貿易 基本法 港區國安法 國安法 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【中美角力】中美競爭推動中俄合作 華為等中企轉向俄羅斯

下一篇文章

【孟晚舟案】引渡聽證會延至明年4月 康明凱妻籲中止引渡以利丈夫獲釋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】兩國舉行半日軍事會談　印度要求中國撤軍
【中印衝突】兩國舉行半日軍事會談　印度要求中國撤軍
【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
【博爾頓新書】特朗普十大罪狀曝光　「私慾凌駕美國利益」
【博爾頓新書】特朗普十大罪狀曝光　「私慾凌駕美國利益」
【中歐關係】歐盟警告中國：如不向歐洲企業開放經濟 損雙方關係
【中歐關係】歐盟警告中國：如不向歐洲企業開放經濟 損雙方關係
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美
【中美角力】美國要與中國脫鉤 京智囊提三條底線應對
【中美角力】美國要與中國脫鉤 京智囊提三條底線應對