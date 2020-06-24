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【中印衝突】印媒再揭中印11小時軍長級談判内幕 印度提出7大強硬要求

經濟脈搏 13:46 2020/06/24

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中印上周在喜馬拉雅邊境地區發生衝突，印軍有20人死亡，中方傷亡人數至今未有公佈。由於中印邊境衝突升級，中印軍長級談判於22日恢復，印媒透露印度第14集團軍軍長辛格（Harinder Singh）向中方提出七大要求，比之前更強硬。而中國國務委員兼外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫、印度外長蘇傑生昨舉行視像會議，王毅稱中俄印應正確對待和妥善處理好雙邊關係中存在的敏感因素。

印媒報道，中印軍長級談判22日在兩國邊境地區達克的莫爾多舉行，持續了11小時，除了此前有消息指，印度軍方要求中方提供具體撤軍時間表，印方在談判中向中方提出七大要求：

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1. 從班公湖北岸撤軍

2. 從加勒萬河谷撤軍，並在重要戰略地區恢復原狀

3. 減少有爭議邊界一側的「縱深地區」部署

4. 恢復基阿姆溫泉地區原狀

5. 停止在爭議地區的的軍事集結

6. 恢復4月初之前的部署

7. 印軍已做好全面戰爭準備，不再遵守兩國軍隊在對峙時不使用熱兵器、鋒利冷兵器的有關協定，並已授權印軍前線指揮官在中印邊界上與中方打交道的「完全自由」

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上述報道稱，在印度總理莫迪（Narendra Modi）修改交戰規則後，印方的立場更強硬。印度政府周二也公佈，對源自或產自中國、越南和韓國的鍍鋁和鋅合金扁軋鋼產品征收反傾銷稅，關稅將為每噸13.07美元至173.10美元不等，期限為5年。過去幾天，印度採取措施以保護國內工業，推動當地製造業，被視為新德里方面對中國的報復。

而最新衛星圖則顯示，中國西藏林芝米林機場開始修建可供軍用飛機使用的滑行道、停機坪和機庫，並且在機場附近開始修建防空導彈陣地，此外，中國在新疆的塔什庫爾幹帕米爾機場也在全面開工建設中。

至於王毅在視像會議時強調，中俄印同為堅持戰略自主的大國，應把握好三國互為夥伴、互為機遇的總體合作態勢，從助力三國發展振興和維護世界和平發展的共同利益出發，正確對待和妥善處理好雙邊關係存在的敏感因素，維護好相互關係大局。

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責任編輯：游昊雲

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