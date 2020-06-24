【中美角力】中美競爭推動中俄合作 華為等中企轉向俄羅斯

面對美國圍堵，華為積極尋求與其他國家合作。俄羅斯媒體稱，華為在俄羅斯手機市場的佔有率已破記錄。今年第一季度，華為加上其旗下的榮耀品牌，這兩個牌子的手機在俄羅斯市場的佔有率已達40%。從去年第4季度起，華為在俄羅斯手機市場的銷量就已經超過三星排名第一。

另外，阿里巴巴、中興等中國企業在俄羅斯也愈來愈活躍。分析認為，中美關係劇變加速推動中國面向俄羅斯。

華為與俄羅斯國有儲蓄銀行合作

據美國之音報道，華為已與兩大俄羅斯移動通信服務巨頭達成一致，將共同在俄羅斯市場開發推廣5G技術，同時與俄羅斯合作從事人工智能（AI）研究。

華為3月份與俄羅斯的儲蓄銀行達成一致，共同在俄羅斯推廣雲服務。華為將放棄在俄羅斯推動自己的雲系統，轉而利用儲蓄銀行的雲系統。而這套系統的管理，運營都將由俄羅斯負責，華為僅提供設備和軟件，並可分享儲蓄銀行龐大的客戶資源。

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而且，儲蓄銀行的老板格列夫是普京的密友親信，曾扮演普京手下經濟設計師角色，深受普京信任。與國有銀行和普京的親信聯手，再加上華為自身的價格優勢，華為在俄羅斯的發展一路蒸蒸日上。

中美角力推動中俄加速合作

事實上，除華為之外，阿里巴巴，中興等中國企業也同樣在俄羅斯愈來愈活躍。與此同時，中國與俄羅斯在科技領域的合作，雙方所簽訂的科研合同，俄羅斯出口到中國的科技服務等等都在增加。俄羅斯需要資金，中國則感興趣俄羅斯的人才和某些科技優勢，美中關係變化加速了雙方合作的這一趨勢。

俄羅斯官方智庫國際事務委員會5月份發表的一份報告說，2018年是俄中科技合作的轉折點。美中科技對抗加劇推動中國更面向俄羅斯，這個過程也正好趕上了俄羅斯外交政策轉向東方。

報告說，中國同莫斯科郊外的斯科爾科沃科技園，莫斯科大學等都加強了合作關系。中國尤其感興趣俄羅斯的航天、航空、制藥等領域。

不過，報道又引述時事評論人士尼科里斯基認為，中國的電信和電商等巨頭不可能在俄羅斯總是一帆風順，經驗表明，在中國公司大把賺錢的同時，俄羅斯也會提出自己的要求，要讓俄羅斯的商業企業在中國也享受類似的待遇。

責任編輯：尹航

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