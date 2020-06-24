  • 32°C
香港時間 : 2020624日 (三) 14:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】中美競爭推動中俄合作 華為等中企轉向俄羅斯

國情動向 13:56 2020/06/24

分享：

面對美國圍堵，華為積極尋求與其他國家合作。俄羅斯媒體稱，華為在俄羅斯手機市場的佔有率已破記錄。今年第一季度，華為加上其旗下的榮耀品牌，這兩個牌子的手機在俄羅斯市場的佔有率已達40%。從去年第4季度起，華為在俄羅斯手機市場的銷量就已經超過三星排名第一。

另外，阿里巴巴、中興等中國企業在俄羅斯也愈來愈活躍。分析認為，中美關係劇變加速推動中國面向俄羅斯。

華為與俄羅斯國有儲蓄銀行合作

據美國之音報道，華為已與兩大俄羅斯移動通信服務巨頭達成一致，將共同在俄羅斯市場開發推廣5G技術，同時與俄羅斯合作從事人工智能（AI）研究。

華為3月份與俄羅斯的儲蓄銀行達成一致，共同在俄羅斯推廣雲服務。華為將放棄在俄羅斯推動自己的雲系統，轉而利用儲蓄銀行的雲系統。而這套系統的管理，運營都將由俄羅斯負責，華為僅提供設備和軟件，並可分享儲蓄銀行龐大的客戶資源。

【中美5G角力】美擬資助多國購非華為5G設備 或參與台積電設廠融資

【中美角力】北斗衛星準確度超美國GPS  研發歷程與汶川慘痛經歷有關

【華為5G】英國對華為態度又轉軚？傳准華為在劍橋設芯片中心

【中美5G角力】美封殺令打擊　華為新代Mate手機或延後量產

而且，儲蓄銀行的老板格列夫是普京的密友親信，曾扮演普京手下經濟設計師角色，深受普京信任。與國有銀行和普京的親信聯手，再加上華為自身的價格優勢，華為在俄羅斯的發展一路蒸蒸日上。

中美角力推動中俄加速合作

事實上，除華為之外，阿里巴巴，中興等中國企業也同樣在俄羅斯愈來愈活躍。與此同時，中國與俄羅斯在科技領域的合作，雙方所簽訂的科研合同，俄羅斯出口到中國的科技服務等等都在增加。俄羅斯需要資金，中國則感興趣俄羅斯的人才和某些科技優勢，美中關係變化加速了雙方合作的這一趨勢。

俄羅斯官方智庫國際事務委員會5月份發表的一份報告說，2018年是俄中科技合作的轉折點。美中科技對抗加劇推動中國更面向俄羅斯，這個過程也正好趕上了俄羅斯外交政策轉向東方。

報告說，中國同莫斯科郊外的斯科爾科沃科技園，莫斯科大學等都加強了合作關系。中國尤其感興趣俄羅斯的航天、航空、制藥等領域。

不過，報道又引述時事評論人士尼科里斯基認為，中國的電信和電商等巨頭不可能在俄羅斯總是一帆風順，經驗表明，在中國公司大把賺錢的同時，俄羅斯也會提出自己的要求，要讓俄羅斯的商業企業在中國也享受類似的待遇。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【中美5G角力】美國圍堵聲中　華為手機銷量首超三星奪世界第一

【中美5G角力】華為5G在英國已如日落？美媒：非只因特朗普施壓

【中美5G角力】華為5G專利全球最多 　特朗普封殺難擋收入

【中美5G角力】美國擬資助巴西購歐洲5G設備　擺脫華為

相關文章

【長江三峽大壩】央視直播史上最強暴雨下　長江多省水災險情（附直播連結）
今日
【長江三峽大壩】央視直播史上最強暴雨下　長江多省水災險情（附直播連結）
【端午節】端午小長假遇上疫情　北京籲民眾非必要不出京
今日
【端午節】端午小長假遇上疫情　北京籲民眾非必要不出京
【港區國安法】駐英大使：滙豐太古等多間英國企業支持港區國安法
今日
【港區國安法】駐英大使：滙豐太古等多間英國企業支持港區國安法
【中印衝突】印媒再揭中印11小時軍長級談判内幕 印度提出7大強硬要求
今日
【中印衝突】印媒再揭中印11小時軍長級談判内幕 印度提出7大強硬要求
儲蓄 品牌 阿里巴巴 華為 Samsung 美國 中國 俄羅斯 莫斯科 設計師

下一篇文章

【港區國安法】駐英大使：滙豐太古等多間英國企業支持港區國安法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
【中美角力】中國政治獻金助特朗普連任？華爾街日報投政治震撼彈
【中美角力】美國要與中國脫鉤 京智囊提三條底線應對
【中美角力】美國要與中國脫鉤 京智囊提三條底線應對
【博爾頓新書】特朗普十大罪狀曝光　「私慾凌駕美國利益」
【博爾頓新書】特朗普十大罪狀曝光　「私慾凌駕美國利益」
【中歐關係】歐盟警告中國：如不向歐洲企業開放經濟 損雙方關係
【中歐關係】歐盟警告中國：如不向歐洲企業開放經濟 損雙方關係
【中印衝突】兩國舉行半日軍事會談　印度要求中國撤軍
【中印衝突】兩國舉行半日軍事會談　印度要求中國撤軍
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美