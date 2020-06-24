  • 31°C
香港時間 : 2020624日 (三) 16:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【長江三峽大壩】內地水災險情急擴大　26省市區逾千萬人受災

社會熱點 15:42 2020/06/24

分享：

【長江三峽大壩】內地水災災情急擴大　26省市區逾千萬人受災

長江三峽大壩上下游出現的水災，災情急速擴大。國家應急管理部表示，今年以來洪澇災害已造成全國26個省市區1122萬人次受災，當前長江流域全面進入主汛期，防汛抗洪已進入「關鍵階段」。

根據國家應急管理部官網發布，截至6月23日，內地今年以來的洪澇（豪雨造成的洪水與淹水）災害導致657.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人次需緊急生活救助；9300餘間房屋倒塌，17.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積86.1萬公頃；直接經濟損失241億元人民幣。

長江流域全面進入主汛期

國家應急管理部昨天（23日）沒有公布最新的死亡失蹤統計數字。截至6月13日，全國今年以來的洪澇災害已造成63人死亡失蹤。

【長江三峽大壩】央視直播史上最強暴雨下　長江多省水災險情（附直播連結）

【長江三峽大壩】暴雨今最凶險　三峽大壩全面蓄洪應急（文字直播不斷更新）

綜合內媒報道，中央氣象台今日（24日）清晨6時繼續發布暴雨黃色預警。

據報道，長江流域6月進入主汛期以來，南方經歷了5輪強降雨過程。截至今天（24日），中央氣象台已經連續23天發布暴雨預警，相當於暴雨預警幾乎天天見。

報道稱，強降雨已導致貴州、廣西、湖南、江西等地出現洪澇等災害。預計今天（24日），貴州東南部、廣西北部、湖南中部、江西中部等地局部地區會有大暴雨。

【長江三峽大壩】何謂三峽大壩？世上最大水電站  改寫長江航運史

【長江三峽大壩】權威專家「30毫米論」駁大壩變形之說：這是惡意炒作

報道指出，20日以來，內地西南東部至長江中下游地區降下暴雨，重慶、四川、貴州等12省（區、市）58條河流發生超出警戒線以上洪水，16條河流發生超出保證水位的洪水，3條中小河流發生超出歷史紀錄的洪水。

報道引述中國水利部信息中心副主任劉志雨指出，預計接下來長江中下游、珠江流域西江、淮河、太湖等可能發生超警洪水，部分中小河流可能發生大洪水，「防汛形勢嚴峻」。

【長江三峽大壩】貴州罕有暴雨至少3死　鬧市出現「瀑布奇觀」（有片）

【長江三峽大壩】不止重慶　四川亦升級洪水警告叫民眾「快避險」

【長江三峽大壩】央視直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）

【長江三峽大壩】大壩能否抵禦導彈襲擊？

【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）

【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

 

相關文章

【長江三峽大壩】大壩能否抵禦導彈襲擊？
今日
【長江三峽大壩】大壩能否抵禦導彈襲擊？
【長江三峽大壩】央視直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
今日
【長江三峽大壩】央視直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
【長江三峽大壩】不止重慶　四川亦升級洪水警告叫民眾「快避險」
2020/06/23
【長江三峽大壩】不止重慶　四川亦升級洪水警告叫民眾「快避險」
【長江三峽大壩】權威專家「30毫米論」駁大壩變形之說：這是惡意炒作
今日
【長江三峽大壩】權威專家「30毫米論」駁大壩變形之說：這是惡意炒作
【長江三峽大壩】貴州罕有暴雨至少3死　鬧市出現「瀑布奇觀」（有片）
今日
【長江三峽大壩】貴州罕有暴雨至少3死　鬧市出現「瀑布奇觀」（有片）
災難 經濟 暴雨 中國水利部 中國 重慶 水災

上一篇文章

【端午節知多啲】甜糉鹹糉 邊糉最傳統？中國古籍告訴你答案

下一篇文章

【端午節】端午小長假遇上疫情　北京籲民眾非必要不出京
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）
【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）
【長江三峽大壩】央視直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
【長江三峽大壩】央視直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
【長江三峽大壩】權威專家「30毫米論」駁大壩變形之說：這是惡意炒作
【長江三峽大壩】權威專家「30毫米論」駁大壩變形之說：這是惡意炒作
【長江三峽大壩】不止重慶　四川亦升級洪水警告叫民眾「快避險」
【長江三峽大壩】不止重慶　四川亦升級洪水警告叫民眾「快避險」
【長江三峽大壩】大壩能否抵禦導彈襲擊？
【長江三峽大壩】大壩能否抵禦導彈襲擊？
【長江三峽大壩】貴州罕有暴雨至少3死　鬧市出現「瀑布奇觀」（有片）
【長江三峽大壩】貴州罕有暴雨至少3死　鬧市出現「瀑布奇觀」（有片）