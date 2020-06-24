【長江三峽大壩】內地水災險情急擴大　26省市區逾千萬人受災

▲ 【長江三峽大壩】內地水災災情急擴大 26省市區逾千萬人受災

長江三峽大壩上下游出現的水災，災情急速擴大。國家應急管理部表示，今年以來洪澇災害已造成全國26個省市區1122萬人次受災，當前長江流域全面進入主汛期，防汛抗洪已進入「關鍵階段」。

根據國家應急管理部官網發布，截至6月23日，內地今年以來的洪澇（豪雨造成的洪水與淹水）災害導致657.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人次需緊急生活救助；9300餘間房屋倒塌，17.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積86.1萬公頃；直接經濟損失241億元人民幣。

長江流域全面進入主汛期

國家應急管理部昨天（23日）沒有公布最新的死亡失蹤統計數字。截至6月13日，全國今年以來的洪澇災害已造成63人死亡失蹤。

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綜合內媒報道，中央氣象台今日（24日）清晨6時繼續發布暴雨黃色預警。

據報道，長江流域6月進入主汛期以來，南方經歷了5輪強降雨過程。截至今天（24日），中央氣象台已經連續23天發布暴雨預警，相當於暴雨預警幾乎天天見。

報道稱，強降雨已導致貴州、廣西、湖南、江西等地出現洪澇等災害。預計今天（24日），貴州東南部、廣西北部、湖南中部、江西中部等地局部地區會有大暴雨。

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報道指出，20日以來，內地西南東部至長江中下游地區降下暴雨，重慶、四川、貴州等12省（區、市）58條河流發生超出警戒線以上洪水，16條河流發生超出保證水位的洪水，3條中小河流發生超出歷史紀錄的洪水。

報道引述中國水利部信息中心副主任劉志雨指出，預計接下來長江中下游、珠江流域西江、淮河、太湖等可能發生超警洪水，部分中小河流可能發生大洪水，「防汛形勢嚴峻」。

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責任編輯：鄧國強

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