端午假前滬指兩連升　分析：節後行情可繼續看好

端午小長假休市前夕，內地股市今天（24日）全綫上升， 滬指兩連升，收漲0.3%，報2979點； 深證成指漲0.17% ，報11813點； 創業板指午後成功翻紅收漲0.02% ，報2382點 。 總結本周，滬指升0.4%，主因經濟體數據改善且中國政府近期在資本市場的改革舉措，吸引投資者入市。

市場成交略見萎縮， 滬深 兩市合計成交7288億元（人民幣，下同），其中， 滬市總成交2970 億元。北向資金全日淨流入逾18億元，本周3個交易日合計淨流入近48億元。

各板塊個別發展，半導體 相關板塊領漲兩市，瀾起科技（滬：688008）一度漲逾15%， 金融、無線耳機等漲幅亦較大；農業、餐飲、網紅經濟等概念股則表現低迷， 醫藥生物板塊調整明顯，藥石科技（深：300725）等跌逾5%。

展望後市，國泰君安認為，節後行情可繼續看好。 國內經濟穩步回升，財政、貨幣雙寬鬆格局不變，二季度開始上市公司盈利將復甦，目前A股估值仍處於相對低位，將對市場形成支撐。

滬指有望 擺脫3000點「魔咒」

安信證券策略團隊認為，新經濟公司有望為滬指帶來長牛行情。 隨著一批中國高科技公司陸續科創板上市、一批中概股科技公司回歸A股發行CDR， 滬指 中科技行業佔比將不斷上升，有望帶動大盤持續攀升，擺脫10年3000點的「魔咒」。

中金公司首席策略師、董事總經理王漢鋒預計今年下半年A股走勢有驚無險，新經濟有望強者恆強，繼續引領反彈。

華鑫證券分析師嚴凱文表示，投資者更關注北京在資本市場方面的改革，而不是其他因素，比如中美貿易關係緊張及疫情。下半年滬指可能在3000點上方交投。

內地周四及周五（25及26日）為端午節假期，金融市場休市。

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