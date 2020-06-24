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【端午節知多啲】甜糉鹹糉 邊糉最傳統？中國古籍告訴你答案  

社會熱點 16:04 2020/06/24

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中國北方與南方的甜糉鹹糉經常掀起地域之爭，究竟哪一種口味最正宗？本文帶你溯源糉的歷史，它出現的年代甚至早於屈原。

東漢書籍記載枧水糉 「以淳濃灰汁煮之」

東漢應劭所著《風俗通義》一書中提到的糉是：「俗以菰葉裹黍米，以淳濃灰汁煮之，令爛熟，於五月五日及夏至嘗之。」中國古代最著名的農學著作北魏賈思勰所著的《齊民要術》提到糉說的也是「粟棗灰汁」。

枧水糉歷史最長（網上圖片）

用草木灰水浸泡黍米，再用菰葉包黍米煮熟，因為草木灰水中含「堿」，所以民間俗稱「枧水糉」，枧水糉味道不甜也不鹹，是淡的，吃的時候通常是佐以砂糖。今天我們吃的糉裡依然還有枧水糉。

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直到宋朝，北宋張耒的詩句中有：「水團冰浸砂糖裹，有透明角黍松兒和。」用砂糖裹住外層，很明顯是甜糉。南宋周密《武林舊事》書中記載有「糖蜜巧糉」。

北方多見蜜棗餡的甜糉（網上圖片）

明朝方有鹹糉記載 以豬肉醬作餡 

而這時，鹹糉的記載都還沒有出現。一直要再過了幾百年，到了明朝才有了鹹糉的記載。

明朝華亭（今上海松江）人宋詡和他兒子宋公望合寫的飲食著作《竹嶼山房雜部》里就提到了「豬肉醢料」，也就是拿豬肉醬做餡的糉，自然是鹹味的。清朝著名美食家袁枚的《隨園食單》出現了火腿糉，「食之滑膩溫柔，肉與米化」。

鹹糉通常包含豬肉和鹹蛋黃（網上圖片）

所以，糉口味的變遷是先枧水粽（淡），再甜糉，最後才是鹹糉。

責任編輯：尹航

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