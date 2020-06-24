【FaceAPP 熱潮】吳怡農「性轉照」激似迪麗熱巴 網民高呼「戀愛了」

▲ 吳怡農「性轉照」激似迪麗熱巴 網民高呼「戀愛了」

最近一款App的特效可以將照片的性別轉換，吸引許多人好奇自己「性轉」後的模樣，在社交網絡曬照掀起一波熱潮。在台灣，有網民突發奇想把人氣正夯的民進黨智庫副執行長吳怡農照片拿來「性轉」，結果轉換後讓網民大為驚豔，直呼「太正了吧」「有迪麗熱巴的感覺」。

一名網民在《Dcard》貼文「農農怎麼可以這麼正…」，文中表示，最近看朋友們都在玩FaceApp，就拿了吳怡農的照片來「性轉」，沒想到成果讓她超心動，「農農讓我又一次戀愛了。」

【中印衝突】OPPO取消手機印度直播發布 消息人士：氣氛緊張

「微信拍了拍」新功能上線 到底怎樣玩？

▲ 韓國瑜

▲ 賴清德

▲ 蔣萬安

從吳怡農「性轉」的比對照片可看出，不但眼睛被放大，皮膚也轉為白皙，還P上了一頭旁分的長直髮，看起來就是一位笑容甜美的正妹。網民看到照片後，紛紛表示，「太正了吧」「農農女裝都比我好看」「我的天～男女都是天菜」「比畫完妝的自己還正好多」「有迪麗熱巴的感覺」。

原PO也在留言處貼出其他政治人物的「性轉」照，像是國民黨立委蔣萬安性轉照被網民說好像湯唯，原PO則是認為「萬安也蠻可愛的」，賴清德副總統的「性轉」照「怎麼有點混血fu？」，國民黨高雄前市長韓國瑜的「性轉」照則是不小心「弄得像阿姨」。

FaceApp「性轉」熱要留意收費

值得注意，雖然「FaceApp」程式是免費下載，若要使用內置的AI濾鏡功能，則是屬於訂閱制的收費服務。而該App有提供網民可享有三天試用期的免費體驗，但網民若只想貪新鮮體驗試用功能，必需要在試用期結束前的24小時期限內，把該App的訂閱功能手動變更為「取消訂閱」的狀態。

吳怡農去年曾代表民進黨參選台北中山、北松山（大直、民生社區）立法委員，競爭對手有國民黨蔣萬安、民眾黨何景榮，最終以一萬餘票（6%）的差距落敗。由於吳怡農和蔣萬安都非常帥氣，此次選舉被視為「男神之爭」。而内地女影星迪麗熱巴則曾憑藉電視劇《漂亮的李慧珍》於中國電視金鷹獎中連奪最具人氣女演員及觀眾喜愛的女演員兩項殊榮。

周杰倫新歌《Mojito》MV帶動 古巴旅遊搜索熱度按日升10倍（附MV連結）

微博瘋傳《動物之森》遭內地電商下架 疑有玩家踩中「政治地雷」

上海公安也用來宣傳防疫 揭《動物森友會》爆紅原因（有片）

小米Redmi K30 5G版登場 一文看懂好不好用（有片）

責任編輯：游昊雲