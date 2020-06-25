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【端午節起源】並非為「紀念屈原」 一文帶你Fact Check 3個端午誤解

社會熱點 08:21 2020/06/25

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端午節到臨，屈原的事跡再被人們口耳相傳：兩千多年前，古代楚國有位忠臣叫屈原，屢次勸諫，但楚王並未聽取，反而將屈原流放。後來楚國都城被別國攻破，屈原跳汨羅江殉國。民眾為避免這位忠臣的尸身被江魚所食，自發划舟於水上，並丟飯糰入水，讓江魚們吃飯糰而保全屈原的屍，後人也跟著這樣做來懷念這位殉國者。

這是大家耳熟能詳的版本，但事實果真如此？還是要在歷史中FC（fact check，事實核查）。

端午習俗不止中國有

端午是農曆五月初五，當天被視為是「惡月惡日」、「陽消陰長」的日子，特別容易生病，所以需要驅邪，並衍伸出許多驅邪的習俗，只要有使用過農曆的東亞國家，幾乎都會過端午節，只是內容不大相同，也有各自的傳說，像是韓國就有端午祭，日本、越南等地也有相關習俗。

據中國學者聞一多的研究，在屈原投江之前，吳越一帶（現在的浙江、江蘇一帶）已有端午節存在，認為這個習俗可能起源自吳越族。

而屈原是如何與端午節沾上邊的呢？

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屈原第一次與端午節搭上邊的相關記載，是在南朝的一本志怪小說《續齊諧記》，其中提到楚人有在五月五日以竹筒飯投水祭祀屈原的傳統。但是在漢朝的時候卻在屈原投江的長沙一帶，出現一個自稱三閭大夫（屈原也是這個官職）的人，對來祭拜的人說：「這些竹筒飯常常被水中蛟龍吃掉，你們最好用葉子包，再綁上彩線蛟龍看到就會不敢吃了。」

不管這是屈原顯靈，還是賣粽葉和繩子的人想出來的行銷妙招，都顯示屈原從漢朝到後來的魏晉南北朝，逐漸與端午節的傳說融為一體。

還有傳說是關於「男神」「女神」

其實跟端午節相關的人物傳說，也不只屈原。另一種說法與伍子胥有關，相傳他死後成為「河神」。

伍子胥是春秋末期吳國的大臣，但吳王聽信小人讒言，不但拒絕伍子胥的勸諫，還賜劍命他自盡。伍子胥交代死後將他的眼睛挖出來，掛在吳國都城的城牆上，他要親眼看見敵軍入侵滅掉吳國，吳王怒將他的屍體投入錢塘江。因相傳伍子胥在五月五日被投江，所以後人會在這天紀念他，他甚至也被當地人奉為河神。

第三個端午傳說是關於「女神」。在東漢時候有個巫師的女兒叫曹娥，有一年的端午她的巫師父親乘船在河中祭祀時意外溺死，卻不見其屍，曹娥決定投江，三天後她與爸爸的屍體相擁浮出水面，從此曹娥也被封為水神。

拋開傳說不提，聞一多的〈端午考〉研究指出，龍舟、食糉等習俗，其實都跟古代吳越地區的民族崇尚「龍圖騰」的傳統有關，糉投河是為了給圖騰神獻祭，龍舟競技是為了娛樂圖騰神。

責任編輯：尹航

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