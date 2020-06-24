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【長江三峽大壩】官方為何不再提「能抵萬年一遇洪峰」？三峽專家揭玄機

社會熱點 18:14 2020/06/24

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長江三峽大壩在經過多年的實際運行後，其設計的發電、防洪功能確實發揮不小作用，其中2010年的成功減緩洪澇災害一役，更驗證了大壩的功效。但負責運作大壩的長江三峽集團管理人員承證，有了大壩不代表長江防洪而一作一勞永逸，官方近年也少提大壩能抵「千年一遇、萬年一遇」洪水。一切由地球氣候變化、極端天氣加劇說法。

三峽大壩自立項規劃時就已議論紛紛，在中國內部與國際上都飽受爭議，有些專家甚至認為，三峽作為政治工程的作用高於水利工程，在牽動極複雜的生態、經濟、社會、國防與政治考量下，已經很難以客觀的技術層面來加以討論。但若僅以單一議題來討論，仍有不少客觀的技術數據可以證明其效益。

三峽大壩成功紓減了2010年洪災　成漂一仗

在討論三峽大壩的防洪功能時，1998年那場長江流域特大洪水造成的毀滅性災難，成為最常被提起的對照事件，三峽大壩自2003年開始運行後，2010年迎來了數十年來最大的長江洪峰，刷新了1998年洪峰的記錄；而這次三峽大壩不只減緩了中下游的洪災，先前受到安全性質疑的壩體也抵禦住洪峰的侵襲。

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以2010年長江與三峽大壩的水文記錄來看，當年汛期之初的6月中下旬，長江流域便發生2次明顯集中強降雨，兩湖水系多條河流水位全部超出警戒，形勢異常嚴峻。

為迎接洪峰到來，三峽大壩在7月中旬2次開閘洩洪，騰出容量應對每秒7萬立方米的特大洪峰。在首次洪峰通過時，攔下24.6億立方米洪水，減輕了長江中下游地區的防洪壓力。

雖然洪峰抵擋下來，但2010年仍有不少洪水災害。專家指出，三峽水庫的防洪作用非常明顯，發生洪水問題的主要是長江的支流，因災死亡者，絕大多數是山洪暴發所致。此後這種情況持續多年，至今仍是內地各地方政府所管轄的河川水災最為頻繁。

極端天氣出現　抵銷了三峽大壩防洪功能

台灣《中國時報》報道指，近年隨著氣候變遷議題受到重視，極端氣候的影響也讓人擔憂三峽大壩的未來。長江三峽集團公司三峽樞紐建設運行管理局副局長趙木森曾承認，現在長江中下游河道洩洪能力轉弱，洪峰逐年升高，三峽水庫已出現防洪庫容不足的窘態，未來解決長江中下游的防洪問題，還要靠長江整體的綜合防洪體系。

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他說，「三峽工程的防洪能力有限，不能包打天下，三峽工程建成運行，不能完全解決長江的防洪問題，不能使長江防洪一勞永逸。」

對於三峽工程未來要抵禦愈來愈強的洪峰，許多人開始討論它到底能撐多久，從「萬年一遇」的洪水到「千年一遇」洪水的說法都曾被提出，最近還出現能抵禦「百年一遇」洪水的官方說法，顯示對三峽大壩的功能估計愈來愈「務實」。

不過學者指出，抗洪能力與壩體結構安全是兩個不同概念，不能混為一談。如上所述，三峽大壩抵禦住洪水，但中下游各支流的洪水仍可以造成不小災害，指望一個大壩解決所有洪水問題，顯然是不切實際的想法。

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責任編輯：鄧國強

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