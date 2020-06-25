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【中美角力】中美經貿脫鉤？說易行難！

經濟脈搏 07:58 2020/06/25

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美國財長姆欽（Steven Mnuchin）23日表示，假如中國不容許美國企業在當地公平競爭，兩國經濟就會脫鉤。

姆欽一向被視為特朗普政府內閣中對華鴿派代表人物，也有輿論視其為華爾街利益的代言人。中美經濟「脫鉤」言論出自姆欽之口，確實令外界有些詫異。但從另一個側面亦可看出，目前華府內對中國不滿情緒高漲，要求與中國全面脫鉤已成為「政治正確」。

中美「離婚」可謂成本高昂

中國領導人多年前曾將中美關係比作「夫妻關係」，要想「離婚」，可謂成本高昂。尤其是中美經貿關係，千絲萬縷。用總理李克強的話說，「你中有我，我中有你」。

雖然最近中美在多個領域交惡頻頻，但根據美國統計局的數據，4月美國對中國的出口額從2月的10年低點68億美元增至86億美元。來自中國的進口從3月的198億美元猛增至311億美元，3月為11年來的最低月度進口額。

美國農業部的數據顯示，4月對中國的大豆出口增至423,891噸，是3月208,505噸的兩倍多。

以對華強硬著稱的美國國務卿蓬佩奧本周二被廣播秀主持人Hugh Hewitt問及中美新冷戰前景時亦承認，美國經濟與中國的融合程度，遠遠超過美國與前蘇聯的關係。

「我們必須以某種體現這個事實的方式來思考這個問題，因為美國經濟增長與繁榮面臨的挑戰，如今已與中國經濟深深地交織在一起，」蓬佩奧說。

產業鏈移出中國阻力重重

對於特朗普一直希望將產業鏈移出中國的計劃，恐怕也是阻力重重。中國國務院發展研究中心發展部的一份研究報告指出，蘋果公司前200家供應商在全球開設的802家工廠的地址信息顯示，其中有382家工廠位於中國內地，全球占比為48%，約為工廠數排名第二的日本（128家）的3倍。單是蘇州（75家）的蘋果工廠數，就接近越南（18家）和印度（8家）總數的近3倍。數字對比的背後並不只是量上的差別，當根據供應商財報整理出各家工廠的主導產品，就能發現382家蘋果中國工廠構成了一個全球最完整的電子產業供應鏈。

由於中國的製造業能力仍處於提升通道，這樣的產業鏈集群優勢難以被撼動。而且根據調研結果，即使像紡織服裝廠在越南的建設投產周期也在2至3年，因此成產業鏈跨境轉移的重構成本、時間成本和技術成本都高不可攀。

對於中美關係未來發展，目前大多數預測都對前景不表樂觀。但短期看，中美經貿這根鏈條不是那麼容易斷裂的。呵護好中美經貿關係這個兩國關係的壓艙石，是可以避免中美關係迅速走向惡化的。

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本報記者 黃兆康

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