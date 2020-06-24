【新冠肺炎】台灣返日女子確診是隱形患者　台疑再現本土疫情（有片）

台灣疫情指揮中心今天宣布，一名曾短期停留台灣的日本人，近日返回日本時被驗出新冠肺炎確診，感染源疑是台灣，為台灣連續73天沒有本土個案增添疑雲。

台灣中央流行疫情指揮中心在17:30分發布新聞稿表示，台灣昨日（23）接獲日本官方透過國際衛生條例對口單位（IHR National Focal Point）通知，該國確診1名自台灣返日的新冠肺炎無症狀感染者。



指揮中心進一步說明，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今(2020)年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上周搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。



因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境消毒等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案於台灣機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。