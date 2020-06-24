內地公布新版外商准入負面清單 金融等更多領域允外資控股或獨資經營

中美貿易戰協議履行備受關注之際，國家發改委、商務部發布2020年版外商投資准入負面清單，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放，以高水平開放推動經濟高質量發展，為《外商投資法》實施後的新版負面清單。

與2019年版相比，新版外商投資准入負面清單進一步縮減，由40條減至33條，壓減比例17.5%；自貿試驗區負面清單由37條減至30條，壓減比例18.9%。

主要開放措施包括：金融領域方面，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制。

▲ 國家發改委、商務部發布2020年版外商投資准入負面清單，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放。

基礎設施領域，取消50萬人口以上城市供排水管網的建設、經營須由中方控股的規定。交通運輸領域也取消禁止外商投資空中交通管制的規定，同時調整了民用機場條目的規定。

至於放寬製造業、農業准入。放開商用車製造外資股比限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定；以及將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股放寬為中方股比不低於34%。

負面清單只做減法、不做加法

另外，繼續在自貿試驗區進行開放試點。在全國開放措施基礎上，自貿試驗區繼續先行先試。醫藥領域，取消禁止外商投資中藥飲片的規定。教育領域，允許外商獨資設立學制類職業教育機構。

發改委表示，制定新版外商投資准入負面清單主要有5大考慮：一是擴大外資市場准入；二是推進制度型開放；三是負面清單只做減法、不做加法；四是發揮自貿試驗區擴大開放試驗田作用；五是在擴大開放的同時維護國家安全。

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