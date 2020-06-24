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國美創始人黃光裕出獄 曾是中國首富

社會熱點 19:59 2020/06/24

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前中國首富、國美 （00493） 創始人黃光裕今日（24日）被法院依法裁定假釋，假釋考驗期限自假釋之日起至2021年2月16日止。但國美方面尚未對此進行公告。

因非法經營、內幕交易和行賄罪判囚14年

黃光裕是廣東汕頭人，現年51歲。他是中國著名企業國美電器的創始人，國美電器控股有限公司前董事局主席、資本大鰐，2003年被列入《福布斯》中國內地富豪榜，排行第27，2005年被中國《胡潤百富》雜誌列為中國首富，國美系實際控制人。

公開資料顯示，除電器銷售外，黃光裕還涉足地產領域，其下曾有號稱「國美系」的鵬潤投資集團、明天地產、鵬潤地產、國美地產與中關村科技。 據多間媒體披露，黃光裕有賭博的習慣，曾在澳門公海賭場內共輸了逾10億港元，而且還欠了上億澳門賭債，其間他通過地下錢莊資金鏈，將賭債從內地轉至澳門。

黃光裕2008年11月被北京警方拘查，2010年8月被判因非法經營、內幕交易和行賄罪，判刑14年，服刑後獲得兩次減刑。

內媒財經網引述網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示，近年國美的電商戰略也是經常調整，走馬觀花很頻繁，平台發展遇到「天花板」。黃光裕或能利用國美現有的線下渠道，加上與京東 （09618） 、拼多多的合作，打通線上線下渠道，帶領國美升級，但是在前進的道路上並不容易。

他認為，如黃光裕出獄重掌國美，或能攪動零售電商競爭格局。但是要打破現在的格局除了需要大量資金外，依然需要有強有力的商業模式來實現彎道超車。電商格局是否會發生質的轉變還有待檢驗。

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責任編輯：尹航

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