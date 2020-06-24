  • 30°C
香港時間 : 2020624日 (三) 21:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【端午節】台北龍舟賽明日早上9時半起網上直播　香港沒賽看台灣（附直播連結）

社會熱點 21:24 2020/06/24

分享：

【端午節】台北龍舟賽端午日早上9時半起網上直播　香港沒賽看台灣（附直播連結）

香港疫情仍未結束，限聚令還沒有完全解除，今年端午節罕有地沒有龍舟競渡。而台灣，今年亦因應疫情縮減龍舟賽的規模，但重點的台北及台南龍舟賽仍會舉辦，大會並安排網上直播，讓大家一邊在家避疫、一邊仍可欣賞比賽，感受節日氣氛。

香港人亦可在這裡收看直播，應節之餘、也可了解一下漢文在台灣文化的模樣。

台灣最大規模的龍舟賽、台北龍舟賽會在周四（25日）端午節正日、和周五一連兩天舉行，首日是初賽，第二天則是初賽及總決賽。

香港今年不辦龍舟賽　不如看看台灣

台北市體育局表示，龍舟賽將於6月25日至6月26日在大佳河濱公園開跑，今年縮小比賽規模，共有80隊伍，其中男子組32隊、女子組8隊、混合組40隊，約2400名選手參加。

因應全球疫情仍在蔓延，台北龍舟賽只會開放讓小量人士入場，為支持隊伍打氣；若無法親臨現場，民眾可透過網路直播觀看賽事；每日分上下午2節，其中周五即26日下午1時的開始總決賽。

25日上午段初賽09:30開始Live直播

25日下午段初賽13:30開始Live直播

26日上午段初賽09:30開始Live直播

26日下午段決賽13:00開始Live直播

台北的龍舟賽有當地特色，原本如嘉年華為，除比賽外還有文藝表演、攤位遊戲等，但今年因為疫情的關係，沒有辦理這些活動。

至於台南市國際龍舟錦標賽亦會在端午正日，即周四（25日）舉行餘下的初賽及決賽。台南市長黃偉哲表示，由於疫情已解封，這次龍舟競賽周邊會有攤商展售、地道美食、文化展演活動等，一如以往，。

25日下午段初賽14:50開始Live直播

25日晚間段決賽18:30開始Live直播

值得注意是，台南龍舟競渡賽到夜晚，燈光伴龍舟，頗有地道特色。

責任編輯：鄧國強

【端午節知多啲】並非為「紀念屈原」 一文帶你Fact Check 3個端午誤解

【端午節知多啲】甜糉鹹糉 邊糉最傳統？中國古籍告訴你答案  

【端午節】端午小長假遇上疫情　北京籲民眾非必要不出京

相關文章

【端午節】端午小長假遇上疫情　北京籲民眾非必要不出京
今日
【端午節】端午小長假遇上疫情　北京籲民眾非必要不出京
【端午節】甜糉鹹糉 邊糉最傳統？中國古籍告訴你答案
今日
【端午節】甜糉鹹糉 邊糉最傳統？中國古籍告訴你答案
【端午節】並非為「紀念屈原」 一文帶你Fact Check 3個端午誤解
今日
【端午節】並非為「紀念屈原」 一文帶你Fact Check 3個端午誤解
疫情

上一篇文章

「未來你好」畢業歌網上演唱會 成龍黎明容祖兒周六開唱（附直播時間+陣容+直播入口）

下一篇文章

國美創始人黃光裕出獄 曾是中國首富
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長江三峽大壩】貴州罕有暴雨至少3死　鬧市出現「瀑布奇觀」（有片）
【長江三峽大壩】貴州罕有暴雨至少3死　鬧市出現「瀑布奇觀」（有片）
【長江三峽大壩】央視直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
【長江三峽大壩】央視直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
【長江三峽大壩】暴雨今最凶險　三峽大壩全面蓄洪應急（附直播連結）
【長江三峽大壩】暴雨今最凶險　三峽大壩全面蓄洪應急（附直播連結）
【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）
【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）
【長江三峽大壩】權威專家「30毫米論」駁大壩變形之說：這是惡意炒作
【長江三峽大壩】權威專家「30毫米論」駁大壩變形之說：這是惡意炒作
【長江三峽大壩】大壩能否抵禦導彈襲擊？
【長江三峽大壩】大壩能否抵禦導彈襲擊？