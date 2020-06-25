【端午節龍舟】台北龍舟賽今天早上9時半起網上直播　香港沒賽看台灣（附直播連結）

▲ 【端午節】台北龍舟賽端午日早上9時半起網上直播 香港沒賽看台灣（附直播連結）

香港疫情仍未結束，限聚令還沒有完全解除，今年端午節罕有地沒有龍舟競渡。而台灣，今年亦因應疫情縮減龍舟賽的規模，但重點的台北及台南龍舟賽仍會舉辦，大會並安排網上直播，讓大家一邊在家避疫、一邊仍可欣賞比賽，感受節日氣氛。

香港人亦可在這裡收看直播，應節之餘、也可了解一下漢文在台灣文化的模樣。

台灣最大規模的龍舟賽、台北龍舟賽會在今天（25日）端午節正日、和明日一連兩天舉行，首日是初賽，第二天則是初賽及總決賽。

香港今年不辦龍舟賽 不如看看台灣

台北市體育局表示，龍舟賽將於6月25日至6月26日在大佳河濱公園開跑，今年縮小比賽規模，共有80隊伍，其中男子組32隊、女子組8隊、混合組40隊，約2400名選手參加。

因應全球疫情仍在蔓延，台北龍舟賽只會開放讓小量人士入場，為支持隊伍打氣；若無法親臨現場，民眾可透過網路直播觀看賽事；每日分上下午2節，其中周五即26日下午1時的開始總決賽。

25日上午段初賽09:30開始Live直播

25日下午段初賽13:30開始Live直播

26日上午段初賽09:30開始Live直播

26日下午段決賽13:00開始Live直播

台北的龍舟賽有當地特色，原本如嘉年華為，除比賽外還有文藝表演、攤位遊戲等，但今年因為疫情的關係，沒有辦理這些活動。

至於台南市國際龍舟錦標賽亦會在端午正日，即今日（25日）舉行餘下的初賽及決賽。台南市長黃偉哲表示，由於疫情已解封，這次龍舟競賽周邊會有攤商展售、地道美食、文化展演活動等，一如以往，。

25日下午段初賽14:50開始Live直播

25日晚間段決賽18:30開始Live直播

值得注意是，台南龍舟競渡賽到夜晚，燈光伴龍舟，頗有地道特色。

責任編輯：鄧國強

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