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「未來你好」畢業歌網上演唱會 成龍黎明容祖兒今晚開唱（附直播時間+陣容+直播入口）

社會熱點 11:33 2020/06/27

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「未來你好」畢業歌網上演唱會 成龍黎明容祖兒周六開唱

新冠疫情下，不少學校皆已取消畢業典禮，或改為網上直播，同學們沒來得及當面道一聲再見，或集體拍一張合照，就已各奔前程，難免有所遺憾。《人民日報》聯合微博、電影頻道融媒體中心，特別在這不平凡的畢業季節，舉辦「未來你好 畢業歌2020雲演唱會」，星期六（今天）晚上8時在網上免費直播，為畢業生送上特別的祝福。

「未來你好」網上演唱會的嘉賓有來自不同年代的畢業生，包括成龍、何潔、黎明、李慧、李克勤、李易峰、李宇春、林俊傑、劉德華、劉宇寧、容祖兒、汪小敏、王力宏、王源、溫拿樂隊、周華健、周深等。

6月27日晚上8時，人民日報電影頻道融媒體中心中國電影報道1905電影網官博今日影評Mtalk電影全解碼官方微博、人民日報客戶端、電影頻道客戶端均會正式直播。

另有不少網站已列出直播入口供預約，其中一個是微信公眾號「北京本地寶 (ID:bdbbeijing)」，關注後在對話框回覆【畢業】即可獲取「未來你好」畢業歌2020雲演唱會直播入口、直播時間、嘉賓陣容名單；還可獲取2020全國大學生畢業雲晚會回放入口、15所高校及33位演唱嘉賓名單。

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責任編輯：孫民

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