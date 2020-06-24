【去中國化】後疫情時代　或出現「合作式競爭」新型冷戰

一場疫情，引發重塑供應鏈、「去中國化」的討論，中歐貿易關係備受關注。內地學者許斌認為，去全球化已經不能精確描述後疫情時代，其特徵應總結為「合作型競爭」的新型冷戰。不管各國有多麼不喜歡某一個國家，考慮到自身利益，無論如何都不會完全切斷所有的聯繫。

疫情阻貨物人力流動 供應鏈風險顯現

中歐國際工商學院經濟學與金融學教授，副教務長許斌對新浪財經表示，中國發展非常迅猛，在價值鏈中的位置上移，從低端生產到中高端生產的上游移動。對於歐洲國家來說，他們早就明確地意識到了這一點，只是並沒有從戰略層面考慮這個問題。

這次新冠疫情讓很多歐洲國家對風險的定義發生了變化。比如說，在疫情之前，歐洲國家認為製造業外移可能給本國供應鏈帶來的風險很低，企業在選擇生產地時更多考慮的也是效率。但是疫情期間，國與國之間貨物和人力流動受阻，供應鏈的風險就顯現出來。

許斌認為，一方面，這對中國企業是壞消息，因為中國企業要全球擴張會更加困難，要從海外技術中獲益難度也加大了。但從另一方面來說，這也會推動中國企業在科技革新中做更多的投資，相信長期會因此而受益。

各國考慮自身利益 不會完全切斷聯繫

對於未來經濟形勢，許斌認為主要可歸納為3點：

（1）眼下的全球貿易經濟形勢在疫情前已發生改變，這次疫情只是加速全球形勢變化，所以疫情後全球將迎來新一輪的「冷戰」，但不會出現熱兵器的傳統戰爭。

（2）不會在可見的未來看到多邊的全球化，但也不會看到「閉關鎖國」。中國依然是一個十分開放的國家，會看到一組組的國際合作關係，或是地域性合作關係的出現。

（3）包括人工智能、5G等諸多科技前沿領域，全球的合作性競爭（cooperative competition）會非常常見。不管各國有多麼不喜歡某一個國家，考慮到他們自己的利益，無論如何都不會完全切斷所有的聯繫。

【中歐會談】歐盟對華顯示強硬立場 門未關上仍有得傾

【中歐關係】歐盟警告中國：如不向歐洲企業開放經濟 損雙方關係

【中歐關係】布拉格市長稱今與台北締姊妹市 批大陸不可靠

【中歐關係】王毅：中國道路方向正確 為什麼要改變？

【中歐關係】習近平晤默克爾：中國擴大開放承諾絕非空頭支票

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https://bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA