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【中美5G角力】華為等20中企被美國列軍方控制　或臨金融制裁

經濟脈搏 10:03 2020/06/25

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【中美5G角力】路透社：華為等20家中企被美國列「軍方支持」　或臨金融制裁

中美5G角力升級，路透社引述周三（24日）查閱到的一份文件報道，美國總統特朗普政府已經決定，將包括電訊設備巨頭華為和安全監控業者海康威視在內的20家中資公司，列為中國軍方擁有或控制的企業，這將為美國實施新的金融制裁奠基。

中方及華為此前已多次表示，華為是民間資本企業，不受中國政府及軍方控制。

一名不具名的美國國防部官員證實該文件真實性，並表示，文件已遞交國會。

中國移動、中國電信據報亦榜上有名

美國政府聲稱，得到解放軍支持的20家公司還包括中國移動 （0941） 、中國電信 （0728） ，以及飛機製造商中國航空工業集團。

華爲、海康威視、中國移動、中國電信、中國航空工業集團公司、白宮和中國駐華盛頓大使館沒有立即回應路透社的置評請求。

【中美5G角力】美擬資助多國購非華為5G設備 或參與台積電設廠融資

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這份名單由美國國防部起草。美國1999年的一條法律授權國防部編制由解放軍「擁有或控制」公司名單，這些公司提供商業服務、製造、生產和出口。

美國國防部定時編制解放軍「控制公司名單」

五角大廈的清單並不會引發制裁，但法律說，美國總統可以宣布國家進入緊急狀態，這樣他就可以懲罰名單上在美國營運的公司。

五角大廈一直承受來自兩黨議員要求公布名單的壓力，此時正值美國和中國在技術、貿易和外交政策上的緊張關係不斷升溫之際。

去年9月，美國參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）参和共和黨參議員卡頓（Tom Cotton）致函國防部部長埃斯珀（Mark Esper），對於中國政府取得中國企業支持、將新興民用技術用於軍事目的，表示憂心。

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責任編輯：鄧國強

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