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【中美貿易戰協議】白宮貿易顧問：中國若不履行協議將對漁業徵關稅

經濟脈搏 10:42 2020/06/25

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美國總統特朗普簽署備忘錄，指示農業部為美國龍蝦漁民提供經濟援助，補償因為中國關稅損失的收入。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）6月24日表示，如果北京未能履行貿易協議承諾，華府將對中國漁業實施對等的關稅。

納瓦羅透露，特朗普同時指示農業部為龍蝦產業提供其他農業如大豆的同樣補貼。他指，備忘錄也要求美國貿易代表辦公室於未來的90日制定建議，應對美國龍蝦因為加拿大和歐盟貿易協議而損失的市場佔有率。

華府援助龍蝦產業　納瓦羅：如中國無履行承諾將徵稅

內地公布新版外商准入負面清單 金融等更多領域允外資控股或獨資經營

【中美角力】中美經貿脫鉤？說易行難！

根據中美首階段貿易協議，中國承諾採購價值1.5億美元的美國龍蝦。納瓦羅表示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）7月15日前將提交報告，判斷北京是否履行承諾，否則將考慮對中國漁業實施報復關稅。

中國是其中一個最大的龍蝦進口國。由於美國對中國實施關稅，中國對美國龍蝦實施報復關稅，加拿大漁民因而受惠，緬因州的龍蝦出口商遭到重創。特朗普曾形容納瓦羅為「龍蝦王」，並威脅指如果歐盟未能降低美國龍蝦關稅，將對歐盟汽車祭出關稅措施。

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責任編輯：游昊雲

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