【端午節習俗】日本、越南和新加坡怎過端午？央視直播（附直播連結）

▲ 【端午節習俗】日本、越南和新加坡如何過端午？央視全日直播（附直播連結）

農曆的五月初五是端午節，這是中國的節日、據說起源於惡月惡日驅避的習俗；而許多東南亞國家其實亦都有端午節日，只是名稱或風俗與中國有所不同。日本、越南及新加坡如何渡過端午？央視第作全日直播節目，向觀眾逐一介紹。

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而跟據媒體報道，東亞家部份國家是這樣過端午的。

【日本】

日本過的端午節是跟中國有一定的差異的，日本的端午節據說是由中國傳入的，當地的人把五月五稱之為「五月祭」的祭祀活動；在過節的那一天日本會喝菖蒲酒、用菖蒲水沐浴。

據說菖蒲的芳香能驅走惡魔，因為菖蒲在日本不單有辟邪的作用，而且在此期間日本人還會擺放很多的裝飾，稱作五月飾只要是驅邪和尚武的含義。日本的端午節也是要吃粽子的，粽子在日本稱之為「茅卷」，他們做的粽子用茅葉包裹，呈圓錐形但是味道也是一流。

【馬來西亞／新加坡】

當地因為華人比較多，所以每年的五月初五也是過端午節的，他們也是吃粽子的不過跟中國有很大的不同，他包粽子餡是五花八門的，最傳統的是鹼水粽，還有肉餡的，蛋黃，五花肉，紅豆等等。

在馬來西亞還有一種很特別的粽子，就是娘惹粽，要放雞肉，蝦米，馬來盞，沙姜等等，吃起來還有些許辣味，充滿了異域風情。每當過節時他們會用很多的祭品擺在佛堂因為馬來西亞人都是比較信仰佛教的。

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【越南】

越南的端午節被越南人稱為「殺蟲節」因為在過端午節的時候，那時候的天氣是比較糟糕的，天氣出現換季容易出現病疫於是越南人將雄黃塗在小孩頭、額、胸、臍各處以除病殺蟲逐蟲。

在越南端午節採藥是他們一項不可少的活動，越南人認為「端午草藥」最為靈驗。越南的粽子是用芭蕉葉包裹的，有圓形和方形兩種，取天圓地方之意，他們認為這樣的粽子是用豬肉、綠豆製作的味道十分獨特，越南的粽子代表着大吉大利的寓意。大家對此有什麼看法呢？

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責任編輯：鄧國強

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