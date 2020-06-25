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【中美角力】美國國務院反恐報告　指港府將港人爭取民主定為恐怖主義

國情動向 12:53 2020/06/25

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美國國務院24日發表《2019年度反恐形勢特別報告》，當中批評中國對恐怖主義等定義廣泛，並以反恐為名打壓和監控新疆維吾爾族等少數族裔及異見人士。報告又提到北京與香港政府將香港人爭取民主的行為，錯誤形容為恐怖主義。

國務院在報告指出中國的反恐活動，仍難以與中國政府打壓其認定為分裂或顛覆的和平活動區別。中方在缺乏證據情況下，反恐目標仍針對所謂「東突厥斯坦伊斯蘭運動」的維吾爾「極端分子」。報告續指，中國共產黨利用反恐為藉口，以新法律及高科技監控等工具加強打壓新疆，將約100多萬名維吾爾和其他回教少數族裔關進拘禁營。

報告續指，中國政府繼續聲稱自2016年以來沒有暴力恐襲事件，為其新疆政策辯護。不過，北京缺乏透明度和資訊披露，外界難以核實官方所稱的涉恐事件的細節。

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另外，當局對「恐怖主義」和「極端主義」定義廣泛，以及「網絡恐怖主義」的定義含糊，令華府對中國的人權狀況引起嚴重憂慮。報告亦指，中國試圖展現自身為全球反恐領袖，繼續推動以聯合國作為主要平台，宣傳壓制反恐方式。

有關香港部分，報告指出於2019年香港並沒有任何恐怖主義活動發生。報告指，反恐屬香港警方的行動重點，反恐特勤隊協助各警區實施反恐策略，並向各行動部門提供專業及戰術支援，如爆炸品處理課。

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不過，報告指摘港府去年錯誤地將「支持民主和人權的示威者行為」形容為「恐怖主義」（authorities in Hong Kong falsely characterised the acts of pro-democracy and human rights protestors as terrorism），中國駐港發言人亦錯誤地把示威者的行為描述成「恐怖主義苗頭」。

翻查資料，港澳辦於去年8月12日、即反送中運動開始近2個月，首次形容香港示威「出現恐怖主義苗頭」。隨後當局亦同樣繼續以「恐怖主義苗頭」形容香港示威，指示威帶有「顏色革命」特徵。中國當局又指出，新疆依法設立職業技能教育培訓中心，是為預防反恐和去極端化而採取的措施，實際上已取得積極成效。

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責任編輯：游昊雲

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