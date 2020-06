【中美角力】美國國務院反恐報告：港府將港人爭取民主定為恐怖主義

▲ 美國國務院反恐報告 指港府將港人爭取民主定為恐怖主義

美國國務院24日發表《2019年度反恐形勢特別報告》,當中批評中國對恐怖主義等定義廣泛,並以反恐為名遏制和監控新疆維吾爾族等少數族裔及異見人士。報告又提到北京與香港政府將香港人爭取民主的行為,錯誤形容為恐怖主義。

國務院在報告指出中國的反恐活動,仍難以與中國政府打壓其認定為分裂或顛覆的和平活動區別。中方在缺乏證據情況下,反恐目標仍針對所謂「東突厥斯坦伊斯蘭運動」的維吾爾「極端分子」。報告續指,中國共產黨利用反恐為由,以新法律及高科技監控等工具加強遏制新疆,將約100多萬名維吾爾和其他回教少數族裔關進拘禁營。

報告續指,中國政府繼續聲稱自2016年以來沒有暴力恐襲事件,為其新疆政策辯護。不過,北京缺乏透明度和資訊披露,外界難以核實官方所稱的涉恐事件的細節。

另外,當局對「恐怖主義」和「極端主義」定義廣泛,以及「網絡恐怖主義」的定義含糊,令華府對中國的人權狀況引起嚴重憂慮。報告亦指,中國試圖展現自身為全球反恐領袖,繼續推動以聯合國作為主要平台,宣傳壓制反恐方式。

有關香港部分,報告指出於2019年香港並沒有任何恐怖主義活動發生。報告指,反恐屬香港警方的行動重點,反恐特勤隊協助各警區實施反恐策略,並向各行動部門提供專業及戰術支援,如爆炸品處理課。

不過,報告指摘港府去年錯誤地將「支持民主和人權的示威者行為」形容為「恐怖主義」(authorities in Hong Kong falsely characterised the acts of pro-democracy and human rights protestors as terrorism);美方在報告中亦形容,中國駐港發言人亦錯誤地把示威者的行為描述成「恐怖主義苗頭」。

據悉,當局曾以「恐怖主義苗頭」形容香港示威,指示威帶有「顏色革命」特徵。中國當局又指出,新疆依法設立職業技能教育培訓中心,是為預防反恐和去極端化而採取的措施,實際上已取得積極成效。

