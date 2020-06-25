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【暴雨成災】暴雨未完冰雹又來　山西平順被淹畫面曝光（有片）

社會熱點 13:13 2020/06/25

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長江三峽大壩中上游仍被暴雨蹂躪之際，北方黃河流域中上游亦出現汛情，山西中部長治市近日多地出現暴雨，其間更夾雜冰雹；有民眾拍下長治市平順縣被水淹的狀況，反映災情不容小看，

根據內地媒體報道，長治市多處地區，周三（24日）下午開始出現強對流天氣，平順縣於於傍晚時份落暴雨和冰雹，雨量到晚上8時已達到115.3毫米，導致平順縣城及部分鄉鎮發生內澇。截至晚上10時半，雨勢才結束，但大水一時間未完全消退。

山西省氣象台預計今日（周四，25日）早上通報，山西大部分地區將出現雷暴大風、冰雹或短暫強降雨等強對流天氣，要求有關單位和人員做好防範暴雨、防雷、防大風準備工作，氣象部門做好人工防雹作業；應檢查城市、農田排水系統，做好排澇準備和對山洪、滑坡、泥石流等災害的防禦準備。

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責任編輯：鄧國強

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