【長江三峽大壩】暴雨端午日橫掃13省區市  山西落雹貴州險情升級（文字直播）

端午節是普遍多雨的日子，因此才有「龍舟水」的說法。內地持續多天的暴雨洪災亦進一步蔓延至26省區市，不僅三峽大壩所處的長江流域，北方黃河中上游的山西等地亦暴雨、甚至冰雹天氣；貴州則再升級暴雨警告，險情加劇。

中央氣象台今天通報，預計端午節前後，廣西、湖南、廣東、江西、福建、浙江、上海等地的部分地區有大到暴雨，其中，廣西東北部局地有大暴雨；甘肅、河北、山東、遼寧、雲南、西藏等地的部分地區有大雨，局地暴雨。

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即是暴災情已從南面掃向北方，大江南北合共13個省區市出現嚴峻的「龍舟水」。

中央氣象台稍早前另一則報告則指出，截至昨天、即周三（24日）晚間，內地已連續23天發出暴雨黃色預警，相當於本月每天都發出警報。

今年洪災已造成廣西、貴州、廣東、湖南、江西、重慶等26省區市1,256萬人次受災，63.9萬人次緊急撤離，23.2萬人次需緊急生活救助。截至24日，出動消防救援員逾2.3萬人次，營救和疏散轉移遇險被困群眾2.6萬多人。

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而多地過去一兩天出現了新的災情，其中：

山西：

山西長治市周三（24日）下午出現強對流天氣，平順縣於傍晚時份落暴雨和冰雹，雨量到晚上8時已達到115.3毫米，導致平順縣城和部份鄉鎮發生內澇，截至晚上10時半，雨勢才結束。



山西省氣象台預計今早大部份地區將出現雷暴大風、冰雹或短暫強降雨等強對流天氣，要求有關單位和人員做好防範暴雨、防雷、防大風準備工作。

▲ 山西長治市周三（24日）下午出現強對流天氣，平順縣於傍晚時份落暴雨和冰雹，

貴州：



受持續暴雨影響，貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣擺金鎮、蘆山鎮周三（24日）發生嚴重洪澇，造成道路、電力、通訊中斷，河道護欄被沖毀，民眾遭洪水圍困。截至25日凌晨，武警連夜救援被困民眾，已轉移243人。



而貴州省政府防汛抗旱指揮部決定從昨午（周三、24日）2時起，將防汛Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。

廣西：

氣象部門預計，今天（周四，25日）上午08時至26日08時，廣西中東部、湖南南部、廣東北部等地，會出現大到暴雨。中央氣象部門建議，政府及相關部門按照職責做好防禦暴雨應急工作；切斷有危險地帶的室外電源，暫停戶外作業；做好城市、農田的排澇，注意防範可能引發的山洪、滑坡、泥石流等災害。

▲ 受持續暴雨影響，貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣擺金鎮、蘆山鎮周三（24日）發生嚴重洪澇，造成道路、電力、通訊中斷。

▲ 受持續暴雨影響，貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣擺金鎮、蘆山鎮周三（24日）發生嚴重洪澇，造成道路、電力、通訊中斷。

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責任編輯：鄧國強

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