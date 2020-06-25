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【中美角力】特朗普幕僚「車輪轉」批華　國安顧問：中國威脅美主權

國情動向 14:57 2020/06/25

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中美角力在升級，特朗普政府幕僚接連批評中國。白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）今天也加飶行列，稱中國威脅到美國及其盟友的國家主權與經濟。

華爾街日報報道，奧布賴恩今天在亞利桑納州商務局（Arizona Commerce Authority）對20多名企業高層說，「只要與盟邦與夥伴團結一致，就能抵抗中國共產黨，他們試圖操縱我國人民和政府、破壞經濟與主權」。

「美國對中華人民共和國被動和天真的日子已經結束了」，他形容。

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奧布賴恩批評中國剽竊知識產權、遏制人權、具侵略性的擴張主義、隱瞞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在武漢源起的疫情、利用社交媒體從事政治宣傳與傳播不實資訊等作為。

「中國試圖　操縱美國人民和政府」

他說，中國是以犧牲其他國家，尋求在全球舞台扮演令人憂心的更支配性角色，「美國人應該關切－不僅僅是為了中國人民，還包括我們自己」。

特普政府已加強批評中國力道。稍早前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一日內兩度發聲明針對中國，首先劍指中國電訊設備商華為，稱全球各地人民逐漸意識到中國監視的危險，多國都取消同華為的合作，只允許可信賴的廠商參與5G網絡建設。

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另一聲明則指中國在上周的「中非團結抗疫特別峰會」向非洲開空頭支票，稱美國仍然是非洲最堅定的抗疫夥伴。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）則表示，如果北京未能履行貿易協議承諾，華府將對中國漁業實施對等的關稅。

蓬佩奧及納瓦羅等紛紛發聲

特朗普的連任競選團隊也尋求將對手拜登（Joe Biden）「抹紅」為對北京示弱，但前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在回憶錄新書裡稱，特朗普去年6月與中國領導人習近平會面時，懇請對方助他今年連任，讓特朗普經營的形象被指受損。

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責任編輯：鄧國強

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