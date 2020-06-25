劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半

自稱「劉馬車」的網紅劉駿軒，2016年涉及強制猥褻、猥褻兒童罪被深圳市福田區人民法院處有期徒刑2年6個月，於2018年9月27日刑滿出獄。2019年7月再犯「強制猥褻罪」被捕，「中國裁判文書網」18日發出一份二審刑事裁定書，顯示已有前科的劉馬車再犯「強制猥褻罪」，經一審、二審後判處有期徒刑3年6個月，現羈押於深圳市南山區看守所。

刑事裁定書顯示，案發在去年7月15日凌晨3時許，醉酒的邱姓女子遭同事留在深圳南山區一間名為「SUPERFACE」的酒吧外小賣部附近的椅子上休息，劉馬車其後就趁邱女的同事前往小賣部購買物品，無人照料之時，將邱女抱走並乘坐的士抵達粵海賓館218房，「劉X軒將邱XX放在床上，脫掉其褲子及內褲，將其生殖器從邱XX臀部後插入，在其陰部摩擦，並拍攝視頻、照片」。

劉馬車事後將邱女帶出賓館，扔到另一間酒吧「BBR」樓下麵包店的門口。約2小時後，公安機關在「SUPERFACE」門口將劉馬車抓獲歸案。法院在一審判決時認定，劉馬車趁受害人醉酒而不知反抗、不能反抗之際強行猥褻他人，同時劉馬車曾被判處有期徒刑，結果在刑罰執行完畢後5年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬於累犯，且是同類罪名，依法要從重處罰。

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法院指，劉明知邱女有人照顧，卻乘照顧人不備之際偷偷帶走邱女，又在猥褻過程進行拍攝，「其行為較惡劣，危害性較大」。刑事裁定書更提到，劉馬車在偵查階段中供述與邱女不相識，帶邱女去賓館的目的就是要體驗「執屍」的刺激，並拍攝性愛影片、相片。

「劉馬車」於2019年3月在天水圍一球場侵犯一名女童，被控非禮罪。案件原定在屯門裁判法院再訊，惟劉沒有出庭。控方解釋，劉因牽涉一宗內地案件，現正身處內地，暫未能返港應訊。去年，劉與人爭執後大打出手，同案另外3名被告分別被判接受社會服務令及緩刑。

網紅「劉馬車」曾多次發表親中言論，並屢因刑事恐嚇、猥褻兒童、非禮、打鬥等罪行而被定罪或監禁。他曾以「全港最高質YouTuber」自居，但其多個YouTube頻道均因違規內容而被封禁。

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責任編輯：游昊雲