【端午節】央視現正直播端午安康Show　劉德華李治廷等亮相（附直播連結＋節目單）

▲ 【端午節】央視今晚7點半直播端午Show 劉德華李治廷等亮相（附直播連結＋節目單）

端午節2020之日，中央電視台今晚7時30分開始，將播放特別節目《端午道安康》。根據節目單，香港藝人劉德華及李治廷將獻唱，內地歌手周筆暢等亦會出場。由於疫情仍未結束，今次晚會將是一場「沒有現場觀眾」的演唱會，但一如其他抗疫Show，節目會透過CCTV網站現場直播。

節目名稱：端午道安康

演出時間：6月25日19點30分

直播入口：https://tv.cctv.com/live/cctv3/

根據央視報道，《端午道安康》的節目單已出爐，其中，久違央視舞台的劉德華，將以隔空對唱的形式登場，與周筆暢合作《愛的橋樑》和《我知道》。

除此之外，晚會由著名歌唱家張英席搭檔秦勇合唱《眾人划槳開大船》，以震撼開場；胡海泉、蔣夢婕則會「老歌新唱」，演繹《深呼吸》；惠若琪跨界助攻黃景瑜、夢然帶來歌曲《少年》。

李宇春會用一首《一而再再而三地喜歡你》，表達對端午安康的佳節祝福。參演的還有秦嵐、李沁、井柏然、馬蘇、郭曉東、李治廷、俞灝明、牛駿峰、蔣夢婕、陳志朋等眾多影視演員、歌手。

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