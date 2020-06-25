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【中印衝突】印度疑扣貨櫃報復中國　意外殃及蘋果等美企

國情動向 19:24 2020/06/25

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中印日前於邊境發生數十年來最嚴重衝突，印度國內反華情緒升溫。據報印度主要港口已經扣留了來自中國的集裝箱，要求提供額外的清關材料，受到牽連的包括蘋果、思科和戴爾等美國企業。

路透社引述政府和行業消息人士稱，儘管沒有發布政府通知，但印度主要港口的海關官員已經扣留了來自中國的集裝箱，要求提供額外的清關材料。印度電子和移動通信行業組織ICEA表示，其成員已被告知欽奈、孟買和德里的機場將對所有來自中國的貨物采取新的檢查程序。

代表美國企業的游說團體美印戰略伙伴關係論壇(USISPF)在一封日期為6月23日的信中對印度商務部表示，缺乏透明度和拖延可能會擾亂商業和制造業運營。

「當局突然叫停大多數主要港口和機場對來自中國(或許還有其他地區)的工業托運貨物的清關，這將向尋求可預測性和透明度的外國投資者發出令人擔憂的信號。」

兩位業內人士稱蘋果公司(AAPL.O)、思科(CSCO.O)、戴爾(DELL.N)和福特汽車(F.N)的產品也在受到影響的產品之列。第三位消息人士表示，蘋果在印度的代工制造商台灣富士康(2354.TW)的電子元件也受到了牽連。

福特還表示，一批托運的汽車零部件被滯留在印度南部城市欽奈的一個港口，該公司正在提供當局要求的信息。

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責任編輯：尹航

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