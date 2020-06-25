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【中美角力】上海社科院院長：中國應減少國際對抗　擱置分歧以德服人

國情動向 17:58 2020/06/25

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上海社科院院長張道根表示，在做好因應美國全面遏制的長期準備下，中國要盡可能減少國際對抗衝突，「擱置分歧、以德服人」。

他又指出，中國的經濟核心競爭力不強，對經濟發展的制約更大。而當中涉及兩大原因，一是科技創新能力不強，二是金融創新和服務實體經濟不力。

因應美國全面遏制長期準備

內地上觀新聞報道，張道根近日就疫情影響下的世界形勢和中國發展撰文。文章指出，面對全球經濟衰退的形勢，中國除了要集中力量穩住經濟基本盤外，還要做好因應美國全面遏制遏制的長期準備。這是一場「考驗中國智慧、韌性、能力的持久戰」。

張道根表示，中國要盡可能減少國際對抗衝突，堅定維護和平發展。讓中國人民生活好起來，需要和平安定的國際環境，因此要「擱置分歧、以德服人」。

他指出，中國雖身為大國，但現有開放程度還不夠，開放潛力、開放空間依然很大。要透過更大範圍、更高水平的開放，擴大國際合作交往，爭取與更多國家擴大經濟貿易投資往來。

張道根說，加速提升經濟核心競爭力也是一大重點。中國雖然工業體系完整，產業結構體系健全，但大而不強，經濟核心競爭力不強。隨著全球經濟分工協作體系朝區域性內向收縮，核心競爭力不行，對經濟發展的制約更大。

提升經濟核心競爭力  有兩大「軟肋」

他提到，中國經濟核心競爭力不行，主要有兩個「軟肋」。一是科技創新能力不強；二是金融創新和服務實體經濟不力。而關鍵是「體制機制問題」。中國不缺錢，不缺各種扶持政策，科技研發的錢、物資源不少，但很多錢都變成論文。而花了大錢的論文、研究成果，卻再也變不成錢了。金融系統錢更多，但主要是錢生錢，賺快錢，高度壟斷、自我做大循環。

張道根指出，中國科技創新的水平不高，有自主知識產權的的核心技術太少，很多關鍵技術、關鍵裝備、關鍵材料、關鍵零組件仍受制於人。即使許多高技術企業，也還高度依賴已開發國家的高科技。中國金融結構與金融體制越來越偏離服務實體經濟，自我循環和虛擬化嚴重。當實體經濟利潤越來越薄時，許多企業都淪為給銀行打工。而金融的本性是「玩轉錢」，金融的最大危險是「只玩轉錢」。

張道根認為，中國應更加注重以擴內需拓展內外經濟循環，要圍繞滿足消費需求升級，培育新經濟增長點。要繼續加強基礎設施體系和基本公共服務體系建設，促進生產性投資和公共服務性投資增長。同時，要聚精會神辦好自己的事。「面對百年未有之大變局，應對全球疫情大流行，任憑風浪起，穩坐釣魚台，辦好自己的事最重要。」

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責任編輯：蒯宇澄

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