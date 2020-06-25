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【中印衝突】解放軍傷亡數成謎  紅二代透露5人傷2人搶救無效去世

國情動向 17:59 2020/06/25

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中印日前於邊境發生流血衝突，印方稱有20名士兵喪生，惟中方一直未公布解放軍傷亡人數。內地紅二代蔡小心在微博上透露，解放軍實際受傷5人，其中2人重傷，搶救8天后於6月22日死亡。但該條微博目前已被刪除。

蔡小心是開國少將蔡長元之子，他24日18時許就中印衝突在微博發聲稱，「我們的因為保家衛國而受傷的五位英雄里兩位因被匕首刺要害，轉成重傷搶救八天，前天搶救無效走了」。

在印軍傷亡方面，他又稱，印度並非像他們說的那樣，只有20個軍人死亡，而是47個。

不過，這則發布該微博後不久就不可見。在另一則微博的評論區，蔡小心稱，是「渣浪刪的」。

印媒曾有消息稱，解放軍有超過40人死亡。對此，外交部發言人趙立堅日前表示，「中方至少有40名官兵死亡」是虛假訊息。內地官媒環球時報總編輯胡錫進則在微博上發文，解釋中方沒有公布數字是一種善意，稱相信是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字有所對比，從而刺激兩國民眾的情緒。

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責任編輯：尹航

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