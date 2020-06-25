▲ 【中美角力】解放軍採購洩機密？疑已啟動研發核航母

中美軍事角力升級的敏感時刻，解放軍武器裝備採購網近日出現「艦船核動力系統」相關的採購項目，被解讀已啟動研發中國第一艘核子動力航空母艦。

中央軍委裝備發展部主管的「全軍武器裝備採購信息網」23日在通知公告發布「涉密網新增9條採購需求、53條採購公告」，其中一項軍隊採購公告為「艦船核動力系統分析模型開發項目單一來源公示」。

軍方採購網 出現涉核動力技術訊息

公告發布後，被內地軍事迷熱傳，認為解放軍核子動力航母已進入關鍵的核動力系統評估階段，也就是已啟動研發。

解放軍已擁有兩艘傳統動力航空母艦遼寧艦、山東艦，目前正在上海的江南造船廠建造第3艘更為龐大而現代化的航母，但綜合媒體報道，這艘代號003的航艦，仍採用傳統動力。

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境外媒體去年報道引述多名解放軍消息人士稱，由於中國缺乏核動力航母所不可或缺的核子技術，發展新艦載機，存在短期內似乎無法解決的問題，還有成本問題和資金限制，因此新一代核動力航艦建造計劃已被擱置。

綜合媒體報道，雖然解放軍企盼打造出核動力航艦，但此前核動力系統技術一直無法突破。軍方雖已擁有10艘核動力潛艇，但要研發一個供大型航母使用的核子反應爐，難度高出甚多。

迄今，舉世只有美國、法國擁有核動力航母，但排水量僅4.2萬噸的法國戴高樂號，使用的是潛艇級的核子反應爐，各方面性能遠遜於美艦。

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責任編輯：鄧國強