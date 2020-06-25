【神秘鴨病毒】坦布蘇病毒現跡台灣 人畜共通但不影響食鴨肉

新冠病毒未絕跡，台灣又現神秘病毒。台灣農委會家畜衛生試驗所表示，曾合作的鴨場不知何故產蛋率下降，後來有同仁在新期刊發現有論文發表新病毒「坦布蘇病毒」（Tembusu Virus，TMUV）的基因序列，才驗出此病毒。

據悉，坦布蘇病毒是「人畜共通」，意思是指人會被傳染，禽類也會被傳染，但透過病媒蚊叮咬，而人直接吃鴨子並不會受感染。

病鴨食慾低產蛋少 可經排遺播毒

據中央社報道，農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章表示，去年11月合作的鴨場產蛋率下降，送驗卻驗不出染什麼疾病，後來有同仁在新期刊發現有論文發表新病毒坦布蘇病毒的基因序列，才驗出此病毒，同年12月召開專家會議予以確診。

邱垂章說，此病毒會感染家禽，但是致死率不高，混合感染致死率才高，此病毒與馬來西亞和泰國的蚊源和雞源坦布蘇病毒高度同源，遂將之鑒定為坦布蘇病毒的一個分離株。大陸在2010年也曾發現。不過，坦布蘇病毒非OIE（世界動物衛生組織）規定通報疫病，不知道還有哪些地方曾驗出。

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坦布蘇病毒感染症一年四季均可發生，但以夏秋為甚。發病率可達90%以上，但死亡率通常較低。感染鴨症狀為採食量突然大幅下降，產蛋率隨之大幅下降，可通過排遺排毒，病毒經由排遺污染地面、墊料、水、飼料、器具和車輛等進行水平傳播。

根據農委會家畜衛生試驗所資料顯示，坦布蘇病毒為具封套的單股正鏈RNA病毒，呈球狀結構，直徑約為50nm。此病毒對乙醚、氯仿及酸、熱敏感，且對雞、鴨、鵝、鴿及及哺乳類動物紅血球皆不具凝集性。在pH為1.0到5.0條件下不穩定，攝氏56度加熱15分鐘即可失去活性。

人吃鴨肉不傳染 被毒蚊叮咬就中招

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民認為，坦布蘇病毒與日本腦炎的情況相當類似，所以人吃鴨肉並不會感染，但如被有該病毒的蚊子叮咬，就有可能會受感染。「人畜共通」的意思是指人會被傳染，禽類也會被傳染，但透過病媒蚊叮咬，而人直接吃鴨子並不會受感染。

有文獻報告發現馬來西亞、印尼家禽、畜牧業者身體發現抗體。中國也有一篇研究，在人的咽喉中發現坦布蘇病毒，特別是在家禽場工作的人，有些人檢測到抗體，但基本上都沒什麼症狀。

責任編輯：尹航

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