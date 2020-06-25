【端午節】中國推動制定「糭子國際標準」 英文名用拼音「Zongzi」

今日（6月25日）是端午節，很多人都會吃糭子應節。中新社報道，中國推動制定「糭子國際標準」，包括統一英文名稱，採用的是普通話拼音「Zongzi」，而非常見的英文翻譯「Rice Dumpling」。

報道指出，中國在去年召開的國際食品法典委員會亞洲協調委員會第21屆會議上，提出速凍餃子、糭子兩項國際食品法典委員會（CAC）國際標準提案，通過了立項審查。兩項提案原計劃在今年7月召開的羅馬CAC大會上走相關程序，但大會因疫情延後，大會召開之後標準項目就會開始實施。

增強文化自信 促進食品出口貿易

提案由中國商業聯合會代表中國提出，該會副會長、中國商業聯合會標準化總工程師張麗君表示，標準制定有利增強文化自信，增強中國優秀食品在國際上的競爭力和影響力。

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她稱，中國推動糭子國際標準立項主要有幾個考慮：一是方便國際貿易，促進中國食品的出口和貿易；二是中國傳統的美味，有理由讓全世界都嚐到。同時，世界各國也有類似糭子的產品，名稱不一致，但都有共性，因此有必要做成國際標準。若無國際標準，中國食品出口就沒有編號，話語權、定價也會受影響。

考慮各國做法 以中國口味為基礎

據她稱，糭子國際標準大致會包括基本操作工藝、感官指標及食品添加劑的指標和國際健康指標等，制定標準時會考慮各國口味、形狀等，但會以中國的口味為基礎，兼收並蓄吸收其他國家的口味，促進中國傳統美味加大貿易和流通。而國際標準對中國百姓影響不大，因為國內已有國家標準，已經規範糭子的成分、營養價值和流通等。

▲ 糭子國際標準據指會以中國的口味為基礎。

根據報道，老字號五芳齋集團受委託主導起草糭子國際標準。該集團董事、五芳齋實業公司副總經理徐煒表示，世界對中國糭子的理解不一致，東南亞各國類似糭子的食品也很多，但未形成品牌。制定國際標準，可以幫助各國對糭子在食品安全等方面形成統一的認知規範，推動國際糭子產業共同進步。

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他還透露，對「糭子」的英文翻譯，各國專家長時間探討，後來一致認為中國糭子的歷史悠久，產業做成了規模，在國際影響力較大，故糭子的英文翻譯，最終採用了糭子的拼音「Zongzi。「我們也覺得很自豪，這是一種民族自信和品牌自信。」他稱。

責任編輯：林佩怡

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