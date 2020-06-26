【中國經濟】網上廣交會掩藏數據  足證外貿仍然艱困

在全球新冠肺炎疫情仍未緩和之際，今年的廣交會首次改在網上進行。官方也罕有沒有對外披露到會採購商數量和訂單成交額。由此可見，今次「雲上廣交會」成績未如人意，甚或遠低於預期。同時，也反映了外貿企業日子難過，還需要一大段時間才回復到一定水平。

為期10天的第127屆廣交會落下帷幕，據廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵介紹，本屆廣交會雲平台運行平穩，舉辦成效符合預期，吸引了來自217個國家和地區的境外採購商注冊觀展，採購商來源地分布創歷史紀錄。內地媒體注意到，與往屆廣交會不同，官方沒有對外披露到會採購商數量和訂單成交額。

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廣交會全稱為中國進出口商品交易會，創辦於1957年，每年舉辦兩屆，被視為中國外貿的風向標和晴雨表。在此前十屆廣交會上，每屆廣交會的參展企業大約為2.5萬家，參展的境外採購商則在19萬人左右，訂單成交額在300億美元上下。

這次雲上廣交會只公布稱，採購商來源地分布創歷史紀錄，就是說，採購商來自不同地方多了，但卻沒披露到會採購商數量和訂單成交額，這兩個數額才真正顯示生意是否旺盛。以此看來，今年廣交會的成績肯定比預期差得多，主辦方只能用一種曲折的方式來應對。

改革開放前，廣交會幾是中國對外銷售的唯一窗口，外商要採購中國商品，只能透過一年兩次的機會進行交易。因此，當年廣交會甚為哄動，就算是港商也要爭取入場機會。自中國開放市場，外商可以隨時直接進入內地洽購商品，廣交會的影響也不如前，但由於歷史悠久兼集中了不同行業商品，仍然是每年外商採購的熱點。

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今年以來，疫情對中國外貿企業進出口業務造成較大衝擊。根據海關總署數據，5月份，中國外貿進出口達2.47萬億元，按年下降4.9%，比4月份0.7%的降幅有所擴大。總體來看，今年前5個月，我國貨物貿易進出口總值為11.54萬億元，按年下降4.9%，降幅和前4個月持平。

事實上，廣交會改在線上進行，客戶未能面對面查看商品，在傾談訂單、合約上也有一定限制，對於外國採購商來說也要適應，成績未如理想是可以理解。線上模式最大的好處是節省了展位費、搭建費、運費等，對目前經營困難的商戶來說，做總好過不做。

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然而，從另一個角度來看，新冠肺炎疫情在外國有二次升溫跡象，不少國家仍然對外封閉，對一些專營外貿的企業來說，就算國內疫情消減，復工沒有問題，但面對是無訂單可做停產或半停產的局面。因此，中國對外貿易肯定仍要面對一段長時間艱困日子，大批企業可能捱不住而關停，造成大批工人失業，這才是中央最擔心的問題。

本報記者：高青

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