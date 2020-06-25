【中印衝突】印度陸軍參謀長視察中印邊境 雙方緊張料持續

印度軍方周四（25日）證實，陸軍參謀總長納拉瓦內(Manoj Naravane)近日視察了早前與中國發生邊境衝突的喜馬拉雅邊境地區，檢查了部隊的準備情況。

看望受傷印度軍人

中印兩國邊防部隊6月15日晚間在加勒萬河谷發生致命衝突，導致20名印度軍人喪生。中方尚未發布傷亡信息。

據印度軍方的推文，納拉瓦內視察了拉達克東部的前沿地區，並回顧了地面作戰情況。印度軍方並指，納拉瓦內周三還在拉達克地區最大的城市列城(Leh)一家醫院看望受傷的印度軍人。

▲ 印度陸軍參謀總長納拉瓦內(Manoj Naravane)近日視察中印邊境地區，檢查了部隊的準備情況。

同時，有印媒報道稱，中國軍隊在德普桑平原的另一個戰略地區越過了有爭議的邊界。德普桑平原位於分隔印中控制地區的實際控制線處。不過，印度軍方還未就此發表評論。

《印度快報》(Indian Express)報道稱，中國軍隊這次越界被視為中國試圖將有爭議邊界上的實際控制線進一步向西移動的又一次嘗試。

衛星圖片顯示 中印邊境現懷疑中方新建設施

另外，路透社報道，美國太空科技公司Maxar在本月22日拍攝的最新衛星圖片顯示，中國懷疑在喜馬拉雅西部與印度發生致命邊境衝突的地點附近建造設施，包括地堡、帳篷及軍事裝備貯存庫；而在本月初拍攝的衛星圖片中，有關設施並未出現。

▲ 最新衛星圖片顯示，中印邊境出現懷疑由中方建造的設施。（路透資料圖片）

有印度傳媒引述軍方消息，估計有關設施建於本月15日，即是中印兩軍衝突當天，及之前雙方舉行指揮官層面對話的日子之間。

中方周三再次指責印度挑起衝突，國防部發言人吳謙稱，中印邊界衝突事件起於印度邊防部隊4月間片面修建設施，完全因印方在中國領土「違背共識、單方面挑釁」所造成，責任完全在印方，印方應嚴懲當事人。這是中印雙方發生致命衝突以來，中國軍方迄今最高級別的表態。

外交部發言人趙立堅周三也就近期中印邊境衝突發表聲明，稱此次事件的是非曲直十分清楚，責任完全不在中方。

印度外交部發言人阿努拉格·斯里瓦斯塔瓦(Anurag Sriastava)在一份聲明中說，印度和中國官員周三參加了一次視頻會議，重申雙方應真誠落實兩國軍隊指揮官就脫離接觸和緩和局勢達成的諒解。

責任編輯：蒯宇澄

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