▲ 【港區國安法】美參議院一致通過香港自治法 中美香港議題角力延燒

「港區國安法」成為中美角力的磨擦點。全國人大常委會近日將再度開會，外界注視會否討論港區國安法草案之際，美國聯邦參議院今天通過「香港自治法」，稱要透過凍結資產、拒發簽證等措施，制裁阻礙中國履行對香港義務的人士。法案仍待眾議院審議，一旦同樣獲通過，要再交總統特朗普簽署才能實施。

中方已多次表明，港區國安法不損香港自治，批評外國干預，強調立法決心不變。而中港官員過去亦重申了，美方的制裁措施對香港不構成實質影響，諸如財政司司長陳茂波早前曾發文指，美國對香港作出所謂制裁，實際影響非常有限，其對保持國際金融中心地位充滿信心。

京多次表明港區國安法不損香港自治

美國參議院今天以「一致同意」（unanimous consent）方式通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）。這部法案是由共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）及民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）5月21日共同提出。

根據法案內容，美國國務卿應於法案生效90天內及未來每年，認定哪些外籍人士致使中國無法履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港的義務，及哪些外國金融機構知情卻仍與該人士有大量資金往來，並繳交認定報告給國會。

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法案授權美國總統，透過凍結資產與拒發簽證等措施，制裁遭認定人士。針對與遭認定人士往來的外國金融機構，美國總統則可動用一系列制裁手段，包含禁止美國當地銀行向其提供貸款、禁止美國公民投資該機構，及拒發簽證給該機構管理人員等。

香港自治法稱制裁損相關官員 仍待眾議院審議

范霍倫今天在參院院會中稱，「重要的是，（美國國會）要拿出作為讓中國政府知道，若北京持續侵蝕香港人民自由，將會對此付出代價。」法案接下來將會被送至眾議院審議，通過之後才會送交美國總統特朗普簽署後生效。

此外，參議院今天同時也通過由共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）5月21日提出的一項決議案。決議案批評港區國安法違背中國對香港的義務，並呼籲美國行政部門動用一切外交手段，勸阻中方不要通過該法。

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責任編輯：鄧國強

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