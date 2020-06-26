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【中美角力】美歐建立中國議題對話機制 應對北京挑戰

國情動向 10:00 2020/06/26

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在中國挑戰加劇之際，歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）建議美歐建立對話機制來因應。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，他已經接受波瑞爾提議，對話機制應該數週內就能正式啟動，他近期也將訪問歐洲。

蓬佩奧25日透過視訊方式，出席德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）2日至30日舉辦的第15屆「布魯塞爾論壇」（Brussels Forum），期間每星期舉辦若干場討論。

蓬佩奧在致詞中宣布，他已接受歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾近期提議，共同建立美歐中國對話機制，對話將聚焦在中國對西方國家與民主理念所造成的威脅。

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蓬佩奧表示，對話機制將會建立在資深官員層級，未來幾週就會宣布團隊名單，他也計劃在幾週內訪問歐洲啟動這個新對話平台，「我有信心我們將建立一個有助強化集體認知與因應作為的架構，以確保我們能捍衛大西洋兩岸民主國家的自由。」

蓬佩奧15日與波瑞爾及多位歐洲外長舉行視訊會議，談論跨大西洋夥伴關係在後疫情時代重建經濟、維護歐美各國對民主價值承諾的重要性。波瑞爾在會中建議，美歐應針對中國行為對他們帶來的影響，建立雙邊對話機制。

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蓬佩奧今天指出，美國與歐洲過去沒有及時意識到，中國的崛起會為自由社會帶來什麼影響，但中國隱匿新冠肺炎疫情的行徑，加快每個人的覺醒，美國與歐洲人們也開始發聲。

蓬佩奧舉例，歐盟執委會去年春天將中國定位為「體制競爭對手」（systemic rival），這是非常重要的認定；立陶宛情報部門去年首次將中國列為潛在國安威脅，今年也做出相同結論；7大工業國集團（G7）譴責中國推動港版國安法；歐盟也指控中國散布不實疫情訊息。蓬佩奧呼籲，為了維繫美歐自由社會、繁榮與未來，雙方應共同合作，讓大西洋兩岸對中國挑戰的覺醒能持續下去。

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責任編輯：游昊雲

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