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Superdry不敵新冠肺炎衝擊 暫別内地市場

經濟脈搏 10:38 2020/06/26

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英國潮牌Superdry（極度乾燥）24日在官方微博宣布，受到新冠肺炎疫情影響，7月起將「暫別」中國市場。Superdry在官方微博表示：「由於新冠疫情Covid-19的影響，我們將暫別中國内地市場。2020年7月起，Superdry極度乾燥自營專賣店以及品牌電商旗艦店將陸續關閉。」

Superdry在中國的合作夥伴赫基集團先前已透露，受到全球疫情影響，Superdry和赫基正重新考慮雙方合資業務及Superdry在中國的營運。如今討論結果出爐，Superdry將收回在中國的業務控制權，並在今年8月底前關閉當地所有直營門市。

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2016年進攻中國市場的Superdry，目前在當地有25家直營店與41家授權門市，授權店也將在年底前結束合作關係。Superdry未來將透過電商與批發兩種管道持續在中國銷售。

面對外國潮牌離去，内地粉絲在微博的留言大多表示不捨，並希望疫情過後Superdry能強勢回歸。其中有人寫道：「期待在未來的某一天，Superdry能帶著全新的形象，殺回中國市場。」

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