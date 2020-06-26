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【華為風暴】杜魯多拒以釋放孟晚舟 換兩加國公民在華獲釋

國情動向 10:49 2020/06/26

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），拒絕用華為首席財務官孟晚舟，交換兩名被中國拘禁的加拿大人的提議，認為這麼做會立下壞先例，並傷害到加拿大的利益。

包括前內閣部長和外交官等19名位知名人士，本周致信杜魯多，敦促加拿大停止對孟晚舟的引渡程序，稱這會提高中國釋放兩名加拿大人的機會。

杜魯多周四（25日）批評，這些人要求釋放孟晚舟的做法是錯誤的，認為會危及每年在海外居住和旅行的數百萬加拿大人，「不能讓政治壓力或隨意逮捕加拿大公民，影響我們司法系統的運作」。他表示，如果讓中國以為可以透過拘捕加拿人就能達到目的，是完全不能接受。

【孟晚舟案】引渡聽證會延至明年4月 康明凱妻籲中止引渡以利丈夫獲釋

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加拿大應美國要求，2018年12月逮捕孟晚舟。不久後北京以涉嫌危害國家安全為由，拘捕兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor），上周中方正以起訴2人。

中國外交部發言人趙立堅周三（24日）引述康明凱妻子接受採訪時稱，加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序，這樣做符合法治，「也有利於解決兩位加拿大公民的問題」。

【中加關係】涉刺探國家機密 中國檢方起訴加國公民康明凱及邁克爾

責任編輯：林佩怡

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