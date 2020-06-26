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91歲高齡全國人大代表申紀蘭傳病重 連任十三屆從未投反對票

社會熱點 11:52 2020/06/26

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近日網絡流傳消息稱，91歲的全國人大代表申紀蘭因胃癌病重，住進山西長治市第一人民醫院，惟該消息並未得到官方證實。據悉，申紀蘭是中國唯一從第一屆連任到第十三屆的全國人大代表，被稱為人大「活化石」，去年獲中共總書記習近平授予「共和國勛章」。

中國唯一連任十三屆的全國人大代表

公開資料顯示，申紀蘭1929年12月生於山西平順，1953年8月入黨，歷任金星農林牧生產合作社副主任、中共平順縣委副書記、山西省婦聯主任、長治市人大常委會副主任、全國婦聯第二至四屆執委。她任職期間，曾爭取男女同工同酬，完善農村經營體制等。

2019年9月17日，申紀蘭被習近平授予「共和國勛章」。9月25日，被評選為「最美奮鬥者」。在此之前，申紀蘭還先後受到毛澤東的接見，在周恩來家中作過客，和鄧小平一起照過相，江澤民稱她是「鳳毛麟角」。胡錦濤、李鵬、朱镕基、薄一波還親自到西溝村看望過她。

2010年全國兩會期間，申紀蘭曾公開表示，「我非常擁護共產黨。當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票。」該言論引發社會熱議。申紀蘭在2011年回應稱，作為人民代表大會制度的見證人，內心擁護的事，她就贊成，不擁護的，她就不投票。」

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責任編輯：尹航

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