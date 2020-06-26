【港區國安法】《香港自治法》法案有幾辣？一分鐘看清內容

▲ 《香港自治法》法案有幾辣？一分鐘看清

美國參議院25日以「一致同意」方式通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），並通過「批評港區國安法」決議案。「香港自治法」是由美國共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）及民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）5月21日共同提出。

1）「香港自治法」法案内容

- 美國國務卿於法案生效90天內及未來每年，認定哪些外籍人士致使中國無法履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港的義務，及哪些外國金融機構知情卻仍與該人士有大量資金往來，並繳交認定報告給國會

- 授權美國總統，透過凍結資產與拒發簽證等措施，制裁遭認定人士

- 針對與遭認定人士往來的外國金融機構，美國總統可動用一系列制裁手段，包含禁止美國當地銀行向其提供貸款、禁止美國公民投資該機構，及拒發簽證給該機構管理人員等

- 彭博社引述參與討論華府官員指，法案只會在中方官員已受到制裁後，銀行再於知情下與相關官員交易，才會連帶制裁銀行

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2）「香港自治法」審議程序

- 法案接下來會送交眾議院審議，通過後再送交美國總統特朗普簽署後生效。推動香港自治法美國民主黨參議員范霍倫承認，參議院通過法案前，接受了特朗普提出條文修訂

3）「批評港區國安法」決議案内容

- 由共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）5月21日提出，批評「港區國安法」違背中國對港義務，呼籲美國行政部門用一切外交手段，勸阻北京不要通過該法，並聯合所有自由國家與香港人民站在一起。

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4）中港官員對「港區國安法」觀點

- 中方多次表明，港區國安法不損香港自治，批評外國干預，強調立法決心不變

- 中港官員表示，美方制裁措施對香港不構成實質影響，諸如財政司司長陳茂波早前曾發文指，美國對香港作出所謂制裁，實際影響非常有限，其對保持國際金融中心地位充滿信心

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責任編輯：游昊雲

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